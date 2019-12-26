04:13 (мск), источник: Известия
Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%
Коммуналка больше не будет дорожать дважды в год, обещают в ФАС.
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В 2019 году стоимость услуг ЖКХ выросла дважды — с 1 января и с 1 июля
По словам экспертов, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается.
Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в регионах повышаются. Эта необходимость обусловлена инфляцией, и рост цен должен быть примерно в тех же пределах. Поэтому правительство устанавливает для субъектов порог, который они не могут превысить. В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%, сообщили «Известиям» в ФАС. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет, добавили в антимонопольной службе.
Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, его действие распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).
При установке порога в первую очередь правительство ориентируется на инфляцию, поэтому среднее повышение цен по стране и ожидается на том же уровне — 4%, пояснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук. Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы, добавил он.
Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа (Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%,
По словам Светланы Разворотневой, разница в величине индекса объясняется потребностями регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры. Для субъектов с самыми высокими индексами в предыдущие годы устанавливались, наоборот, наименьшие предельные значения повышения тарифов, добавила она.
— Действительно, в некоторых регионах Северного Кавказа сильно устаревшая инфраструктура. А в предыдущие годы индекс там был один из самых низких — около 3%, — сказала Светлана Разворотнева.
Впрочем, далеко не в каждом регионе удается решить проблему устаревших коммуникаций за счет усредненного повышения тарифов, отметила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Состояние коммуникаций и стоимость самих ресурсов в регионах могут различаться в десятки раз, а цены повышаются одномоментно и почти одинаково. В результате часть регионов недополучает необходимые деньги, а часть, напротив, получает излишне, считает Светлана Разворотнева.
По ее мнению, разумно было бы позволить субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.
Татьяна Вепрецкая добавила, что в большинстве регионов действуют искусственно заниженные нормативы ЖКУ — тарифы, по которым ведется расчет платы, если житель не пользуется счетчиками.
Сдерживание роста тарифов обусловлено невысоким уровнем жизни граждан. По данным директора по развитию Professional FM Александра Устинова, 70% расходов социально незащищенных групп населения составляет потребительская корзина.
— Если остаток будет занимать плата за ЖКУ, это будет критично с точки зрения жизненных условий, — подчеркнул эксперт.
С другой стороны, специально для помощи таким людям в стране действуют льготы. Как сообщили «Известиям» в
Как отметили в
К концу 2019-го снизился и средний платеж за услуги по вывозу ТКО в стране. В середине этого года он составлял примерно 92,5 рубля на человека в месяц, а теперь сократился до 88,95 рубля. Примерно в 40 субъектах тариф ниже этого среднего значения, отметили в ФАС.
Часть услуг и сегодня находится под контролем регионов, тарифы по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения — на 5%, взнос на капремонт поднимут на 3,7%.