10:34 (мск), источник: Известия
Человек в шляпе: Михаил Боярский гуляет сам по себе
Будущего народного любимца не хотели брать на работу ленинградские театры.
Родившийся в семье артистов и выросший за кулисами как типичный театральный ребенок, Михаил Боярский, чья профессиональная ориентация была во многом заранее предопределена, тем не менее идет по своей актерской жизни довольно специфическим, особым путем. Поначалу было непонятно, сложится ли этот путь вообще — окончив в 1972 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, Боярский столкнулся с тем, что ни один из городских театров не горел желанием видеть его в труппе.
В массовом сознании наивысшей точкой этой судьбы, ее самым блестящим экстремумом считается, конечно, д’Артаньян, самый знаменитый из сыгранных артистом бретеров и забияк, которые всегда словно держат руку на эфесе шпаги, пусть даже невидимой и не предусмотренной формой таможенника или пиджаком научного сотрудника (в производственных драмах «Таможня» и «Комиссия по расследованию»).
Когда Михаил Боярский играл своих обычных современников, всегда чувствовался легкий диссонанс: с неброской экипировкой советского служащего не очень хорошо вязались сама фактура артиста, его слишком яркая внешность,
Но до того, как это не очень русское и совсем не простонародное, аристократическое лицо наконец появилось под полями гасконской шляпы, актера ожидало несколько хитрых сюжетных ходов. В Театр имени Ленсовета, на сцену которого Боярский выходит и по сей день (в спектакле «Смешанные чувства»), молодого артиста взял Игорь Владимиров.
В Театре Ленсовета первую известность Михаилу Боярскому принес музыкальный спектакль — «Трубадур и его друзья» по мотивам мультфильма «Бременские музыканты», композитором которого был Геннадий Гладков, вообще очень важный человек в творческой судьбе Боярского. Гладкову принадлежит музыка к детской сказке «Новогодние приключения Маши и Вити», где сыгранный Боярским дикий кот Матвей — один из самых ярких отрицательных персонажей, одетый, как заграничная
Гладковым же написаны страстные баллады для мюзикла Яна Фрида «Собака на сене», закрепившего звездный статус Михаила Боярского и оказавшего влияние на представления режиссера Георгия
В своей первой большой работе — снятой в 1973 году на киностудии «Молдова-фильм» драме «Мосты» Василе Паскару — Боярский играет откровенно отрицательную роль деревенского хлыща, принуждающего к браку героиню, которая любит другого (хотя, откровенно говоря, на женский взгляд, не очень понятно, как можно предпочесть
Аналогичным образом переливается двусмысленными оттенками вроде бы незамысловатый на первый взгляд весельчак и плейбой Сильва в психологической драме Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова: кажется, всё этому неотразимому парню нипочем, однако и тут за маской непрошибаемой иронии и жизнерадостного хохота таится тонкая и уязвимая душа.
Свою театральную карьеру лишенный пафоса Михаил Боярский сам описывает не без иронии, подчеркивая, что с такими партнерами, которые окружали его в Театре Ленсовета, он был готов играть что угодно:
Я взялся за все роли, от которых отказались люди, уставшие играть их по 5−7 лет, меня ввели во все спектакли, которые уже заканчивали свое существование.
Одной из существенных ролей, сформировавших актерскую индивидуальность молодого Боярского, стал Луис де Караскиль в «Дульсинее Тобосской» Александра Володина — своеобразная реинкарнация странствующего рыцаря Дон Кихота. По своей внутренней сути этот персонаж принадлежит примерно к тому же психологическому типу, что и д’Артаньян, — это романтик, для которого вопрос выбора между свободой и заманчивыми сводами дворцов решается всегда быстро и однозначно. Луиса де Караскиля называют странным человеком, и эта тема странности, однокоренной со словом «странствие», объединяет самые удачные роли Михаила Боярского, проходя красной нитью через всю его биографию.
«Кто
Безусловно, д’Артаньян — тоже довольно странный человек, парадоксально сочетающий хитрость с безрассудством, — остается главной визитной карточкой Михаила Боярского. Однако это не тот случай, когда актер, один раз удачно совпав с героем, становится заложником этой удачи, растворяется в своем самом знаменитом персонаже и, по сути, всю жизнь играет одну и ту же роль, не в силах оторвать волочащийся за ним шлейф. Боярский сумел не раствориться и не пропасть в герое Дюма, а, скорее, приспособил нахального гасконца для своих целей.
Своего «внутреннего д’Артаньяна» актер вынимает, как шпагу, в нужный момент, приспосабливая его под самые разные эпохи, страны и жизненные коллизии — каждый раз он немножко д’Артаньян, но немножко другой, будь то в маленьком, но блестящем камео, украшающем спектакль «Сирано де Бержерак» с Сергеем Безруковым, или в комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день», где жовиальный папа главного героя куртуазно строит глазки красотке, пожелавшей шашлыков: «Я очень хорошо умею насаживать на шампуры», не оставляя сомнений, что в руках такого мужчины и банальный шампур неминуемо превратится в булатный клинок.