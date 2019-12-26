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09:51 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, сколько россияне планируют потратить на Новый год

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем более 10 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

По данным опроса, россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 10478 рублей, в том числе, 4203 — на подарки близким, 3912 — на новогодний стол, 2363 — на другие расходы.

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По данным опроса, россияне чаще всего собираются дарить на Новый год конфеты, спиртные напитки и деликатесы (25%), а в подарок их хотят получить всего 9%. Далее в списке планируемых подарков сувениры (22%), игрушки и парфюмерия, косметика (по 21% соответственно).

Самым желанным подарком является путевка на отдых (11%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (10%). Не намерены дарить подарки 17%, отказались бы от их получения 31%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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