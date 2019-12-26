10:01 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Эксперты отмечают, что бумажные деньги являются «рассадником инфекции», поскольку вирус гриппа остается на них до двух недель.
В связи с этим в ряде стран для производства купюр используют бумагу с антисептическими свойствами или с возможностью стирки, отметили в ведомстве.
Так, в ведомстве указали на то, что болезнь нельзя оставлять без лечения или лечить антибиотиками, а также напомнили об основных симптомах и важности вакцинации.