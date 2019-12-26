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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

В Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы.

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«Таврия» транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» отправилась с Казанского вокзала ближе к полуночи 24 декабря. Поезд, в составе которого 16 двухэтажных вагонов, проехал по Крымскому мосту.

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Поезд преодолел более 2 тыс. км за 33 часа, его торжественно встретили на вокзале. На сайте «Гранд Сервис Экспресс» говорится, что c 23 декабря поезда из Москвы будут ходить ежедневно, а с 15 января 2020 года — через день.

Вчера, 25 декабря в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. После этого на Украине возбудили уголовное дело по факту пересечения государственной границы.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открыли 23 декабря. Президент Владимир Путин проехал из Керчи в Тамань. Строительство моста завершили в мае 2018 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд руб. Железнодорожного сообщения между Крымом и Москвой не было пять лет. До этого поезда ходили в Крым через Украину.

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