Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

Мединский напомнил, что последние восемь лет компанию возглавляла Екатерина Мцитуридзе. «Она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях», — сказал министр, выразив ей благодарность. По его словам, в последнее время киноиндустрии необходима перезагрузка, ее нужно вывести на новый уровень. «Поэтому совет директоров несколько дней назад принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании», — пояснил он.
Совет директоров Роскино уже определился с кандидатурой нового руководителя компании, соответствующее предложение направлено на утверждение в Росимущество, сказал министр. «Это консолидированное решение лидеров отечественной киноиндустрии, они хотят увидеть эту компанию немного другой», — отметил он.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что совет директоров Роскино на заседании 23 декабря рекомендовал Росимуществу назначить гендиректором компании вместо Екатерины Мцитуридзе Евгению Маркову. Сама Мцитуридзе заявила «Ведомостям», что совет директоров Роскино не давал рекомендаций по отставке гендиректора: «Были только отдельные замечания к моему докладу, которые мы исправим в ближайшие дни».