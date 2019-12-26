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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.

Источник: Reuters

«Новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры “Энергетик”. На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства», — говорится в сообщении.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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