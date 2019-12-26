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12:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Коров предложили кормить хвоей. Ученые считают, что это сделает молоко дешевле

Кроме того, такой корм может повысить надои до 15%

Источник: Reuters

ТАСС, 26 декабря. Российские ученые предложили заменить синтетические витамины в корме коров хвойной мукой, которая дешевле и полезнее синтетических витаминов, используемых сейчас. Это может сделать молоко дешевле на 20%, пишет пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН. Доклад с подробным описанием работы опубликован в сборнике конференций IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

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«Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%», — рассказывает Евгений Иванов, сотрудник КНЦ СО РАН.

В корм коров часто добавляют искусственные концентраты, однако зачастую они достаточно дорогие, а в некоторых случаях в таких добавках могут быть опасные для здоровья животных вещества.

Исследователи предложили заменить такие синтетические витамины хвойной мукой. В ней содержится много минералов и витаминов, среди которых В, С, К, и D, а также такие полезные вещества, как каротин (провитамин витамина А) и пектин.

Корм с хвойной мукой богат хлорофиллом, ксантофиллом и фитонцидами — биологически активными веществами, которые регулируют обмен веществ, защищают животных от кишечных заболеваний и оказывают бактерицидное действие, добавляют исследователи.

По наблюдениям красноярских животноводов, такое питание нормализует работу кишечника, усиливает окислительно-восстановительные процессы и улучшает состав крови животного.

Запасы хвои в составе неиспользованных зеленых древесных отходов в России составляют более 21 млн кубометров. Это недорогой, доступный круглый год и возобновляемый природный ресурс.

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