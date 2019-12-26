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13:50 (мск), источник: Playboy

Исследование: чем хуже упаковка от подарка, тем больше он понравится получателю

Весьма неожиданный вывод.

Источник: Bob_Dmyt/СС0

Многие люди уделяют очень большое внимание праздничной упаковке, заворачивая в нее подарки. Таким образом они буквально тратят деньги на материалы, которые в итоге окажутся на помойке.

По мнению ученых из Университета Невады в Рино, о качестве подарочной упаковки можно вообще не заморачиваться, потому что, как оказалось, более небрежная упаковка лучше аккуратной.

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Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые провели любопытный эксперимент. Они решили подарить 180 студентам небольшие презенты в знак благодарности за их помощь в исследованиях. Этими презентами были кружки с логотипами двух баскетбольных команда NBA. Несмотря на то, что ученые знали, кто из студентов за кого болеет, они презентовали кружки в случайном порядке и упаковали их по-разному.

Оказалось, небрежно упакованные подарки понравились студентам намного больше, чем аккуратно и красиво упакованные кружки. Причем на радость от подарка даже не влиял логотип команды.

Ученые также выяснили, что подобная реакция напрямую зависит от ожиданий получателей. Если упаковка красивая, ожидания от подарка становятся более высокими. Это приводит к тому, что они с большей вероятностью могут не оправдаться.

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