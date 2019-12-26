Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
14Католики всего мира встретили Рождество
13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае пациентов больницы будут выписывать только после сдачи экзамена

Тот, кто его провалит, пойдет на пересдачу.

Источник: Reuters

Руководство Центрального госпиталя китайского города Сиань тестирует новую схему выписки пациентов. Перед тем, как покинуть стены лечебного учреждения, пациентам предстоит сдать экзамен на знание своих лекарств и предписаний врача.

Новость
Параллельные миры: фото лучшей и худшей больницы мира

По словам руководства больницы, принудительный экзамен повышает вероятность того, что после выписки пациенты продолжат лечиться дома.

Пока экзамен перед выпиской введен только в ортопедическом отделении (там пациенты должны выучить не только список своих лекарств, но и прописанные им физические упражнения).

Сообщается, что экзамен в первую очередь предназначен для пожилых людей, которые часто забывают о предписаниях врача. Если у пациента есть опекун, который о нем заботится, то экзамен может сдавать он. При этом, если тест будет провален, пациенту придется идти на пересдачу, пишет Globaltimes.

Если опыт с ортопедическим отделением окажется удачным, то обязательный тест при выписке будет введен по всей больнице.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
В Припяти впервые после катастрофы установили новогоднюю елку
Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова
Названы главные события 2019 года (фото)
По всей Италии продают дома за 1 евро (фото)
«Осваивают бюджет»: в Сети высмеяли «уборку» снега во Владимире
На главу района в Воронежской области совершено покушение
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
10 российских провалов за последние 10 лет Нам не удаются смартфоны и беспилотники
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Закрытие молочных кухонь 251
С Рождеством!!! 195
Что делать если в 1 классе через день поступают звонки с жалобами на ребенка? 170
Как наказать или хотя бы припугнуть? 97
Леди
Наталья Подольская в ультрамини пришла на концерт Певица показала новый снимок.
Новости партнеров
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь