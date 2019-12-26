13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае пациентов больницы будут выписывать только после сдачи экзамена
Тот, кто его провалит, пойдет на пересдачу.
Руководство Центрального госпиталя китайского города Сиань тестирует новую схему выписки пациентов. Перед тем, как покинуть стены лечебного учреждения, пациентам предстоит сдать экзамен на знание своих лекарств и предписаний врача.
По словам руководства больницы, принудительный экзамен повышает вероятность того, что после выписки пациенты продолжат лечиться дома.
Пока экзамен перед выпиской введен только в ортопедическом отделении (там пациенты должны выучить не только список своих лекарств, но и прописанные им физические упражнения).
Сообщается, что экзамен в первую очередь предназначен для пожилых людей, которые часто забывают о предписаниях врача. Если у пациента есть опекун, который о нем заботится, то экзамен может сдавать он. При этом, если тест будет провален, пациенту придется идти на пересдачу, пишет Globaltimes.
Если опыт с ортопедическим отделением окажется удачным, то обязательный тест при выписке будет введен по всей больнице.
Екатерина Гура