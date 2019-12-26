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14:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Последнее солнечное затмение 2019 года. Кольцо огня в небе. Фотографии

Жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии смогли увидеть последнее солнечное затмение уходящего года. Кольцеобразное затмение было видно и в некоторых городах азиатской части России.

Источник: AFP

Тысячи человек высыпали на улицы, чтобы увидеть природное явление, в том числе на Шри Ланке, в Индонезии, Индии и Саудовской Аравии.

Частичное затмение наблюдалось и в странах Центральной Азии, на Урале и в Сибири.

При кольцевом затмении Луна закрывает собой центр солнечного диска, оставляя лишь своеобразное кольцо вокруг своей тени.

Вот как выглядело затмение в Мьянме | Источник: AFP/GETTY IMAGES
Лучше смотреть на солнечное затмение сквозь специальные очки | Источник: AFP
Те, у кого не было специальных очков, смотрели на солнце через рентгеновский снимок | Источник: AFP

Солнечные затмения обычно происходят два раза в году.

Предыдущее солнечное затмение произошло 2 июля, и было видно лишь в странах Южной Америки.

Следующее затмение произойдет 14 декабря 2020 года, и будет видно на юге Чили и Аргентины, а также на юго-западе Африки и в Антарктике.

«Огненное кольцо» на Филиппинах | Источник: AFP
Затмение в Китае | Источник: GETTY IMAGES
Во время затмения многие индуисты в Индии молились | Источник: GETTY IMAGES
«Огненное кольцо» | Источник: AFP
На солнце смотрели и в пакистанском Пешаваре | Источник: EPA
Так это выглядело в Кувейте | Источник: GETTY IMAGES
Тибетские монахи в Индии тоже смотрели в небеса | Источник: GETTY IMAGES
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