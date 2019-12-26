Какие 10 городов «трещат по швам» от наплыва туристов

1. Майами
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Самым туристическим городом мира неожиданно оказался Майами. В этом городе на берегу Атлантического океана в американском штате Флорида живет всего 500 тысяч человек, а ежегодно туда приезжает 8,1 млн иностранных туристов. Получается, что на каждую сотню местных приходится 1641 приезжий.
2. Лас-Вегас
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Второе место занял Лас-Вегас. В игровом раю живет 700 тыс. человек, а привлекает он 6,6 млн туристов в год, то есть на сотню местных приходится 933 гостя.
3. Дубай
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Почему Дубай посещают 588 туристов на 100 местных, можно, пожалуй, не объяснять. Это настоящее чудо посреди пустыни, где постоянно возводят головокружительные небоскребы, создают рукотворные острова, придумывают самые невероятные развлечения.
4. Эдинбург
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Столица Шотландии обогнала даже Лондон. В городе живет всего полмиллиона жителей, зато посмотреть на замки и продегустировать разные сорта виски приезжают каждый год 2,4 млн туристов из-за рубежа. Получается 445 путешественников на сто местных.
5. Дублин
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Дублин, столица Ирландии, не отстает от Эдинбурга. Сюда прибывает 427 туристов на сотню местных — за стариной и разухабистым духом, который вечерами обеспечивают рыжеволосые барные гуляки.
6. Гонконг
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Пестрый и головокружительный Гонконг — гастрономическая столица Азии, кормят там безумно вкусно и недорого. А еще там мода, шоппинг, современное искусство, сияющие неоновыми огнями урбанистические пейзажи, парки. Все это притягивает туристов, и ежегодно на сотню жителей в город прибывает 398 туристов со всего света.
7. Сан-Франциско
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Про «город в стиле диско» все понятно — сердце Калифорнии притягивает картинками шикарной жизни, расслабленным стилем, а кого-то и повышенной концентрацией неженатых миллиардеров. В город приезжает 392 путешественника на 100 местных.
8. Вена
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Вена — первый общепризнанный туристический магнит в этом рейтинге. В первую очередь, потому что по сравнению со многими европейскими мегаполисами Вена — не очень большой город. В нем живет около 1,9 млн человек, а привлекает он огромное число туристов. Так что на десяток местных приходится 33 отпускника.
9. Сингапур
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Сингапур показал всему миру, что такое «экономическое чудо». И что еще чудеснее, доказал, что государство может работать без коррупции. Экзотический азиатский город притягивает 316 туристов на сотню местных.
10. Вашингтон
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Посетить колыбель американской демократии ежегодно приезжают 286 туристов на 100 коренных вашингтонцев.
Берлин, Париж и Барселона — в хвосте
Столица Баварии, Мюнхен, обогнала по соотношению туристы-горожане даже Берлин и заняла 11-е место. Почему Мюнхен так популярен? Вот вам причины: Октоберфест, пиво, замок Ношванштайн. И это далеко не все. В итоге на сотню местных приходится 265 человек путешественников.
Во время загрузки произошла ошибка.Замок Нойшванштайн
Из крупнейших туристических центров самый первый, который встречается в рейтинге, — это Лондон. Это не значит, что в него едет меньше народу, чем в Майами. Просто живет в Лондоне 9,5 млн человек, а приезжает на экскурсии 20 млн.
Берлин оказался на 18-м месте, Нью-Йорк на 20-м, а Париж — на 21-м. На каждого местного в самом романтическом городе Земли приходится полтора туриста (154 на 100).
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Кстати, Барселона, жители которой постоянно жалуются на толпы приезжих, не в самом плохом положении. Она стоит на 24-м месте, и туристов там примерно столько же, сколько и горожан (121 на 100).