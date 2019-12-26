Отец придумал, как развлечь детей и при этом поспать

Монике, жене Майкла, нужно было отправиться за покупками. Супруг, который только что вернулся после 12-часовой смены в больнице, уверил ее, что присмотрит за отпрысками. Когда же Моника вернулась домой, то застала Майкла похрапывающим на диване.
Однако оставленные без присмотра дети не шалили, а тихо сидели и рисовали спящего отца с натуры. Именно такое занятие предложил Майкл юным «художникам».
Пост Моники в соцсетях буквально за сутки собрал 10 тысяч комментариев. «Честно говоря, это лучшая идея, которую я видел за весь год», — написал один из подписчиков. «Умный человек, — добавил еще один папа. — Запишу себе этот приемчик».