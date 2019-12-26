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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отец придумал, как развлечь детей и при этом поспать

Жителя Колорадо Майкла Вебера в соцсетях назвали настоящим гением. Дело в том, что отец четверых детей придумал лайфхак, как занять детей безопасным делом, а самому в это время спокойно вздремнуть.

Монике, жене Майкла, нужно было отправиться за покупками. Супруг, который только что вернулся после 12-часовой смены в больнице, уверил ее, что присмотрит за отпрысками. Когда же Моника вернулась домой, то застала Майкла похрапывающим на диване.

Однако оставленные без присмотра дети не шалили, а тихо сидели и рисовали спящего отца с натуры. Именно такое занятие предложил Майкл юным «художникам».

Пост Моники в соцсетях буквально за сутки собрал 10 тысяч комментариев. «Честно говоря, это лучшая идея, которую я видел за весь год», — написал один из подписчиков. «Умный человек, — добавил еще один папа. — Запишу себе этот приемчик».

Анна Лысенко

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