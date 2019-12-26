Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фотогалерея: кого мы потеряли в уходящем годуВспоминаем известных людей, для которых 2019-й стал последним годом жизни
Фоторепортажи
11Что принесли журналисты на пресс-конференцию Путина
14Фотограф запечатлела марсианские пейзажи на Земле
16:57 (мск), источник: Интерфакс

В Чебоксарах установили бронзового Ивана Грозного

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — В сквере в историческом центре Чебоксар открыли бронзовую скульптуру Ивана Грозного, она станет одним из экспонатов будущего музея под открытом небом, сообщила городская администрация. Идею ее установки к 550-летию города поддержало население через опрос на портале «Открытый город», напомнили чиновники.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики

Музей обустроят на месте, где ранее располагалась Чебоксарская крепость и была захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых. Скульптуру Грозного создал Игорь Кондратович, ее изготовили в мастерских галереи «Бронзовое чудо». Городу ее подарил меценат Всеволод Рощин, сообщила замглавы администрации Чебоксар Алла Салаева.

Новость
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время

Рядом со скульптурой установлено информационное табло с подсветкой.

В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному и попросили его пустить их в состав Русского государства. Чувашия стала его частью, напомнили в горадминистрации.

На церемонии открытия скульптуры митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава заявил, что Грозный заложил в Чебоксарах основы православия и отправил туда архиепископа Казанского и Свияжского Гурия.

Декан историко-географического факультета ЧувГУ Олег Широков, в свою очередь, назвал Ивана IV одной из выдающихся фигур отечественной истории. «За годы своего правления он сумел предпринять ряд смелых и решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства. При нем была проведена административная реформа, учреждены новые правительственные органы, создано профессиональное войско и издана первая русская печатная книга», — сказал он.

Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Российская авиакомпания в 12 раз завышала цены на билеты
Непредсказуемая Россия: прогнозы на 2019 год, которые не сбылись
Названы главные события 2019 года (фото)
По всей Италии продают дома за 1 евро
«Осваивают бюджет»: в Сети высмеяли «уборку» снега во Владимире
Кремль ответил на слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
10 российских провалов за последние 10 лет Нам не удаются смартфоны и беспилотники
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Горячие темы на Авто
Первый поезд в Крым 101
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 75
Возродится ли крепостное право? 69
Как погода у вас, новогодняя? 65
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Официально: Пелагея разводится с молодым мужем Пара была вместе около трех лет.
Новости партнеров
Герои в пробках не стоят. Новый вид городского транспорта.
Впереди камера на полосу. Вот почему движение в Москве уже не так опасно
Рождество в парках. Бесплатные развлечения для россиян
Первые результаты. "Кунцевская" и "Царицыно" разгрузились
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь