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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Голландец сделал из елочной гирлянды игру «Змейка» (видео)

В нее можно играть прямо на елке.

Программист из Амстердама Жорди Моос решил добавить праздничную атмосферу в свое увлечение — компьютеры и робототехнику. Использовав новогоднюю гирлянду, он сделал модернизированную версию классической игры «Змейка», в которую теперь можно играть прямо на елке.

Правила игры такие же, как и в оригинальной версии: игроку нужно собрать шарики на елке с помощью светящейся змейки. Если «змея» запутается, то елка засветится красным светом, что будет означать проигрыш. Кстати, игра адаптирована для двух игроков, так что Мосс планирует устраивать дома «елочные» соревнования.

Для создания праздничной «Змейки» голландцу понадобился микрокомпьютер, адаптер, светодиоды для шариков, джойстик от PS4 и камера, которая координирует передвижение огоньков по гирлянде. На реализацию идеи у него ушло примерно 100 часов работы.

Весь процесс сборки, а также готовую игру Моос записал на видео, которым поделился на YouTube и в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

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