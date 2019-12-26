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18:26 (мск), источник: ТАСС

В США упавшая с неба крупная рыба разбила лобовое стекло автомобиля

Карпа на машину скинула хищная птица.

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. На лобовое стекло автомобиля жительницы штата Северная Каролина Рис Уолстон упал крупный карп. Американка рассказала о произошедшем журналистам телеканала Fox News.

Soooo. . . .I hit a catfish on the way home from my moms tonight. Thank you to Brandi Barrow and Stuart Barrow for...

Опубликовано Rhesa Walston Среда, 18 декабря 2019 г.
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Инцидент произошел, когда Уолстон возвращалась домой. По словам Уолстон, находясь за рулем, она заметила крупную хищную птицу, которая держала в когтях рыбу. «Я подумала, что это большая рыба даже для ястреба. А потом птица сбросила ее прямо на мое лобовое стекло, оно разбилось», — рассказала Уолстон.

Как отметила американка, сначала она подумала, что осколками может порезаться ее трехлетняя дочь, которая находилась в машине, но этого не произошло. «Она даже не испугалась», — констатировала Уолстон.

Прибывшие на место ДТП родственники женщины решили, что рыбу необходимо найти, чтобы сотрудники страховой компании не усомнились в том, по какой причине было разбито стекло. Поиски затянулись, поскольку карпа от удара отбросило далеко.

Как отмечается в сюжете, возможно, что рыбу уронил белоголовый орлан. Эти птицы считаются национальным символом США.

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