В американском зоопарке родился редкий черный носорог (видео)

Для 12-летней Доппси это первые роды, поэтому за мамой и малышом еще несколько месяцев будут пристально наблюдать ветеринары.
В настоящее время и Доппси, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Папа малыша по кличке Финеус был переведен в мичиганский зоопарк из Техаса 2 года назад для участия в программе размножения редких животных.
По данным природоохранной организации Save The Rhino, еще в 1970 году насчитывалось 65 тысяч черных носорогов, а в наше время их только 5,5 тысяч. Животные вымирают из-за браконьеров и исчезновения их естественной среды обитания.