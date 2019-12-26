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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В американском зоопарке родился редкий черный носорог (видео)

В зоопарке «Поттер Парк» в американском городе Лансинг похвастались необычным прибавлением — здесь родился редчайший черный носорог. Этому виду животных угрожает исчезновение.

Для 12-летней Доппси это первые роды, поэтому за мамой и малышом еще несколько месяцев будут пристально наблюдать ветеринары.

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В настоящее время и Доппси, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Папа малыша по кличке Финеус был переведен в мичиганский зоопарк из Техаса 2 года назад для участия в программе размножения редких животных.

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По данным природоохранной организации Save The Rhino, еще в 1970 году насчитывалось 65 тысяч черных носорогов, а в наше время их только 5,5 тысяч. Животные вымирают из-за браконьеров и исчезновения их естественной среды обитания.

Анна Лысенко

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