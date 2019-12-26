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19:37 (мск), источник: Lenta.Ru

На обучение россиянок в декрете направят миллиарды

В России с 2020 года будут выделять по два миллиарда рублей в год на обучение переобучение женщин, находящихся в декрете. Об этом телеканалу «Россия 24» рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает RT.

Источник: Reuters

По его словам, это может быть «просто восстановление прежних навыков в связи с тем, что изменились условия работы» или «это связано с тем, что женщина хочет поменять профессию и место работы».

Деньги будут выделяться в рамках национального проекта «Демография», рассчитанного до 2024 года.

Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 триллиона рублей. В его рамках планируется увеличить выплаты на первого ребенка и ежемесячные пособия для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее.

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