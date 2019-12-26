20:28 (мск), источник: ТАСС
Биография Галины Волчек
Народная артистка СССР умерла 26 декабря.
26 декабря 2019 года стало известно о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье Бориса Израилевича Волчека (1905−1974) и Веры Исааковны Майминой (1908−1989). Отец — кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать — сценаристка.
В 1955 году Волчек окончила
Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру «Современник». В первые годы работы в театре играла в спектаклях «Вечно живые» и «В поисках радости» по произведениям Виктора Розова, «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина и др.
В 1962 году Волчек дебютировала в качестве театрального режиссера. Она поставила спектакль «Двое на качелях» по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Далее последовали спектакли «В день свадьбы» по произведению Виктора Розова (постановка осуществлена совместно с Олегом Ефремовым), «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова, «На дне» по пьесе Максима Горького, «Принцесса и дровосек» по мотивам чешских народных сказок (совместно с Олегом Далем) и др.
В 1978 году ее первой из советских режиссеров пригласили в США (театр «Аллей», Хьюстон, шт. Техас) для постановки пьесы Михаила Рощина «Эшелон». После этого она осуществляла постановки в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Также занималась театральной педагогикой за рубежом.
В их числе: «Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Плаха» по произведению Чингиза Айтматова, «Крутой маршрут» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, «Мурлин Мурло» по пьесе Николая Коляды, «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу, «Игра в джин» по пьесе Дональда Ли Кобурна и др.
Параллельно с работой в театре Волчек снималась в кино. Исполняла роли в фильмах: «Дон Кихот» (1957, режиссер Григорий Козинцев), «Берегись автомобиля» (1966, Эльдар Рязанов), «Король Лир» (1970, Григорий Козинцев), «Осенний марафон» (1979, Георгий Данелия), «Уникум» (1983, Виталий Мельников) и др.
Была избрана 17 декабря 1995 года, баллотировалась под седьмым номером в общефедеральном списке избирательного объединения «Всероссийское
В 2018 году Волчек являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.
Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Народная артистка СССР (1989).
Герой Труда РФ (2017).
Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1983), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I степень — 2008, II степень — 2003, III степень — 1996, IV степень — 2013). Отмечена благодарностью президента РФ (1996, 2006). Удостоена украинского ордена «За заслуги» III степени (2004).
Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1967 года (за спектакль «Обыкновенная история»), премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.
Удостоена премии «Своя колея» им. В. С. Высоцкого (2001), международной премии К. С. Станиславского (2002), театральной премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2014).
Была дважды замужем. Первый супруг — народный артист СССР Евгений Евстигнеев (1926−1992). Их сын Денис Евстигнеев (род. 1961) — кинорежиссер, продюсер. Вторым мужем Галины Волчек был доктор технических наук Марк Абелев (род. 1935).
Ее жизни и творчеству посвящены книги Марины Райкиной «Галина Волчек как правило вне правил» (2004) и Глеба Скороходова «Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом» (2016), а также документальные фильмы «Галина Волчек. Новый образ к юбилею» (2013, режиссер Сергей Браверман), «Галина Волчек. Любовь и заблуждение» (2013, Всеволод Тарасов) и «Они знают, что я их люблю» (2018, продюсер Илья Кривицкий).