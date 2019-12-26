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20:28 (мск), источник: ТАСС

Биография Галины Волчек

Народная артистка СССР умерла 26 декабря.

Источник: РИА "Новости"

26 декабря 2019 года стало известно о смерти Галины Волчек. Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье Бориса Израилевича Волчека (1905−1974) и Веры Исааковны Майминой (1908−1989). Отец — кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Мать — сценаристка.

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В 1955 году Волчек окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (ныне — Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру «Современник». В первые годы работы в театре играла в спектаклях «Вечно живые» и «В поисках радости» по произведениям Виктора Розова, «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина и др.

В 1962 году Волчек дебютировала в качестве театрального режиссера. Она поставила спектакль «Двое на качелях» по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона. Далее последовали спектакли «В день свадьбы» по произведению Виктора Розова (постановка осуществлена совместно с Олегом Ефремовым), «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова, «На дне» по пьесе Максима Горького, «Принцесса и дровосек» по мотивам чешских народных сказок (совместно с Олегом Далем) и др.

В 1972 году, два года спустя после ухода из «Современника» Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра. Занимала пост по настоящее время.

В 1978 году ее первой из советских режиссеров пригласили в США (театр «Аллей», Хьюстон, шт. Техас) для постановки пьесы Михаила Рощина «Эшелон». После этого она осуществляла постановки в театрах Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии и других стран. Также занималась театральной педагогикой за рубежом.

За годы работы в «Современнике» Волчек поставила более 30 спектаклей.

В их числе: «Вишневый сад» и «Три сестры» по пьесам Антона Чехова, «Плаха» по произведению Чингиза Айтматова, «Крутой маршрут» по автобиографическому роману Евгении Гинзбург, «Мурлин Мурло» по пьесе Николая Коляды, «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу, «Игра в джин» по пьесе Дональда Ли Кобурна и др.

Параллельно с работой в театре Волчек снималась в кино. Исполняла роли в фильмах: «Дон Кихот» (1957, режиссер Григорий Козинцев), «Берегись автомобиля» (1966, Эльдар Рязанов), «Король Лир» (1970, Григорий Козинцев), «Осенний марафон» (1979, Георгий Данелия), «Уникум» (1983, Виталий Мельников) и др.

В 1995—1999 годы Волчек являлась депутатом Государственной думы II созыва.

Была избрана 17 декабря 1995 года, баллотировалась под седьмым номером в общефедеральном списке избирательного объединения «Всероссийское общественно-политическое движение «Наш дом — Россия». В Государственной думе вошла в состав фракции «Наш дом — Россия» и комитета по культуре.

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В 2018 году Волчек являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина и кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.

Член Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Народная артистка СССР (1989).

Герой Труда РФ (2017).

Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов (1983), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (I степень — 2008, II степень — 2003, III степень — 1996, IV степень — 2013). Отмечена благодарностью президента РФ (1996, 2006). Удостоена украинского ордена «За заслуги» III степени (2004).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1967 года (за спектакль «Обыкновенная история»), премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Удостоена премии «Своя колея» им. В. С. Высоцкого (2001), международной премии К. С. Станиславского (2002), театральной премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2014).

Была дважды замужем. Первый супруг — народный артист СССР Евгений Евстигнеев (1926−1992). Их сын Денис Евстигнеев (род. 1961) — кинорежиссер, продюсер. Вторым мужем Галины Волчек был доктор технических наук Марк Абелев (род. 1935).

Ее жизни и творчеству посвящены книги Марины Райкиной «Галина Волчек как правило вне правил» (2004) и Глеба Скороходова «Галина Волчек. В зеркале нелепом и трагическом» (2016), а также документальные фильмы «Галина Волчек. Новый образ к юбилею» (2013, режиссер Сергей Браверман), «Галина Волчек. Любовь и заблуждение» (2013, Всеволод Тарасов) и «Они знают, что я их люблю» (2018, продюсер Илья Кривицкий).

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