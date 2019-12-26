20:18 (мск), источник: ТАСС
«Железная леди» театра «Современник». Пять спектаклей Галины Волчек
Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в
В 1956 году Галина Борисовна Волчек вместе с Олегом Ефремовым, Лилией Толмачевой, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым организовали театр «Современник». Их основной идеей был протест против закостенелости театральных процессов — они считали, что театр от жизни отделяет стена, а творчество абсолютно оторвано от реального мира. Первым художественным руководителем выбрали Олега Ефремова, после ухода которого театр возглавила его ученица, режиссер и актриса Галина Волчек.
На своей родной сцене Галина Борисовна поставила более трех десятков спектаклей по произведениям самых разных авторов. Артистка признавалась, что, даже если бы «Современник» закрылся, она бы не нашла для себя другого театра.
Многие ее коллеги говорят о ней «прямолинейная», если нужно было сказать
Вспоминаем пять постановок Галины Борисовны.
В основе этого спектакля — легендарный автобиографический роман Евгении Гинзбург, которая была репрессирована в 1937 году и приговорена к тюремному заключению. Масштабная работа рассказывает о временах культа личности в СССР, репрессиях, событиях, о которых многие до сих пор не могут говорить. Гинзбург надеялась, что
Как удалось такой хрупкой девушке выжить в сталинских лагерях? Что помогало ей жить? Как среди этого ужаса и жестокости у нее оставалась вера в человечность и доброту? На эти вопросы отвечает Галина Волчек в своем спектакле:
Проходя через кошмар допросов и пыток, она как бы сбрасывает надетую на нее кожу сталинских догматов. Остается то, что на самом деле составляло ее существо: признание общемировых человеческих ценностей, христианской морали.
История трех школьных, а потом и фронтовых товарищей знакома многим. Автор одноименного романа — Эрих Мария Ремарк — помещает своих героев в Германию после Первой мировой войны. «Эпоху отчаяния», — как говорит один из героев. С молодыми людьми, кажется, происходят самые обычные события: они влюбляются, работают, пьют, ссорятся и мирятся. Их судьбы — капли в океане подобных жизней. Но через них, через их чувства, трепет и заботу, которую они проявляют друг к другу, ощущается не только болезненная обреченность, безысходность, но и страстное желание жить и любить.
В антураже мрачных событий 20−30-х годов ХХ века Волчек все же находит проблески света. Это и дружба, и любовь, и другие прекрасные чувства, которые становятся ориентирами для героев. Она старается сделать эту жизнь менее трагичной, вытащив на первый план все то хорошее, что порой так сильно помогает двигаться дальше.
Кажется, за эту пьесу берется всякий уважающий себя режиссер во всяком уважающем себя театре. Потому и ставить ее безумно сложно — у зрителя уже есть свои представления о том, кто как должен выглядеть, ходить и разговаривать, даже как должны выглядеть декорации. Поэтому режиссер, взявшийся за работы Антона Павловича, должен не только эти стереотипы разрушить, но и зрителя не оттолкнуть. Привнести
Кажется, что Волчек с этим справилась. В ее поставке все гармонично. В ее руках «Три сестры» стали бесхитростной историей, в которой не осталось ни грамма цинизма — только
У Чехова нет однозначности. Нет плохих и хороших людей. У него все
плохие-хорошиеили хорошие-плохие.Как мы. И я его за это обожаю.
Игра в джин (2013)
Эту пьесу американского драматурга Дональда Л. Кобурна ставили на Бродвее, в
В центре сюжета — два обитателя дома престарелых, которых играют Валентин Гафт (Веллер Мартин) и Лия Ахеджакова (Фонсия Дорси). Среди бесконечных размышлений о старости Веллеру очень одиноко, и он предлагает своей соседке сыграть в джин. Она поначалу кажется совсем не азартной барышней, не картежницей, но соглашается, цепляясь за случайного собеседника. Спустя
Двое на качелях (2015)
Автор первоисточника — американский писатель Уильям Гибсон (только не путайте с тем, который придумал киберпространство, — они полные тезки). Ставить эту пьесу безумно сложно. Драматургически ее можно сравнить с фильмами Квентина Тарантино — кажется, что перед зрителем не происходит ничего, одни сплошные диалоги, а действие тем временем стремительно, как локомотив, несется вперед. Главные герои — Джерри и Гитель, жители
Занимательно, что эту пьесу Галина Борисовна представила в 1962 году, и говорят, что этот режиссерский дебют был настолько успешен, что выбор художественного руководителя после ухода Олега Ефремова даже не стоял.
И вот спустя пять десятков лет она снова возвращается к этому тексту — но не восстанавливает спектакль, а именно возвращается. Пьеса была переосмыслена, теперь ее ставит взрослый человек с огромным сценическим опытом за плечами. На главную женскую роль она приглашает сначала Чулпан Хаматову, а потом — Кристину Орбакайте. Волчек признается, что была настоящим фанатом ее работы в фильме «Чучело» Ролана Быкова. Так и родилась новая редакция.
Специально для «Современника» писали пьесы Михаил Рощин, Людмила Петрушевская, сочинял песни Владимир Высоцкий. Сама Галина Борисовна всегда давала дорогу молодым, поддерживала юных режиссеров, старалась никогда не отказывать талантливому творцу. Волчек не готовила себе преемника, считая, что труппа сама должна его выбрать. Трудно представить, кто бы мог ее заменить.