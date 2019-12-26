Гаснет свет: ушла Галина Волчек

Галина Волчек
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Она родилась 19 декабря 1933 года в артистической семье: отец — известный кинорежиссер, лауреат нескольких государственных премий; мать —
В 1956 году Волчек вошла в группу молодых актеров, выпускников
Дальнейшее, как говорится, история: уже в 1970-е «Современник» превратился едва ли не в самый главный театр страны, задававший и темп, и тональность театральному процессу Страны Советов. С 1972 года главным режиссером «Современника» была Волчек (в 1989-м она стала и художественным руководителем). И именно ей было суждено вывести театр с Чистых прудов на международную орбиту, одной из первых прорвать железный занавес, поставив «Эшелон» Рощина на сцене в Хьюстоне. Сегодня подобный культурный обмен воспринимается как нечто обыденное, но тогда сам выезд советского режиссера за границу был делом экстраординарным — для обеих сторон.
Говоря о Волчек, обычно вспоминают ее великие постановки на сцене «Современника» — «Три сестры», «Двое на качелях», «Крутой маршрут». Но несправедливо было бы обойти вниманием и
Она всегда шла чуть впереди — и чуть в стороне, не подстраиваясь под «тренды» и требования момента. «Я всегда (и раньше, и теперь) понимала, что подделываться под моду — последнее дело, надо моду приспосабливать к себе, но не проходить мимо нее — ни в коем случае. Тогда это уже будет консерватизм», — писала Галина Борисовна в своем блоге.
Что само по себе говорит, кстати, о ней многое: Волчек всегда была открыта к экспериментам, к новому и на сцене, и в обычной жизни. В отличие от многих людей ее поколения, она не боялась интернета, не боялась и всех технологических чудес, которые пришли в последние десятилетия в театр.
Но главным в театре для нее, конечно, оставались люди — зрители.
Для меня театр — это полный зал затихших людей, сопереживающих тому, что происходит на сцене. То, что называл Станиславский «вольтовой дугой», когда энергия идет со сцены в зал и возвращается обратно. Это всегда было и, уверена, останется приоритетом русского театра.
Кажется, совсем недавно мы отмечали юбилей Волчек — и лучшим подарком для нее стало тогда возвращение «Современника» в родные стены на Чистых прудах. «Вас по праву считают безгранично талантливым, увлечённым человеком — подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение», — так поздравил Волчек с 85-летием Владимир Путин. К 86-му дню рождения ей был сделан еще один подарок — открылась заново Другая сцена театра.
Когда уходит великий артист, принято говорить «ушла эпоха». О Галине Борисовне этих слов, пожалуй, мало.
После нее русский театр уже не будет тем потрясающим, невероятным зрелищем, которому рукоплескали зрители от Москвы до