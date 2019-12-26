Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
8Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
10В центре Москвы произошла стрельба
20:54 (мск), источник: Известия

Гаснет свет: ушла Галина Волчек

Какой нам запомнится режиссер, вернувшая миру русский театр.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Ее имя было неразрывно связано с самим понятием русского театра более полувека — с тех самых пор, когда Галина Волчек впервые вышла на сцену «Современника». Сегодня Галины Борисовны не стало. Кажется, даже огни рампы отныне будут светить вполнакала — без ее таланта, энергии и невероятного чувства сцены. «Известия» отдают дань уважения величайшему режиссеру ХХ столетия.
Читайте также
Биография Галины Волчек

Она родилась 19 декабря 1933 года в артистической семье: отец — известный кинорежиссер, лауреат нескольких государственных премий; мать — сценаристка-ВГИКовка. Отрочество будущей звезды театра прошло в тяжелые военные годы, в эвакуации. В 1946 году к общей неустроенности послевоенного быта добавилась и личная драма: родители расстались. Галя осталась с отцом, вскоре бросила школу и сдала экзамены экстерном. Никто не прочил ей большого будущего, но, к удивлению родных и знакомых, девочка успешно поступила в Школу-студию МХАТ. Одного из ее преподавателей звали Олег Ефремов…

В 1956 году Волчек вошла в группу молодых актеров, выпускников Школы-студии, собранных Ефремовым для нового, революционного (хотя, конечно, тогда таких слов тщательно избегали) театра, получившего название «Современник». В те времена это само по себе было событием: первый за долгие годы театр, созданный без повеления «сверху», по инициативе самих людей сцены.

Атмосфера оттепели в стране сделала свое и «Современник» очень быстро занял место в сердцах театралов Москвы, а затем и всей страны.

Дальнейшее, как говорится, история: уже в 1970-е «Современник» превратился едва ли не в самый главный театр страны, задававший и темп, и тональность театральному процессу Страны Советов. С 1972 года главным режиссером «Современника» была Волчек (в 1989-м она стала и художественным руководителем). И именно ей было суждено вывести театр с Чистых прудов на международную орбиту, одной из первых прорвать железный занавес, поставив «Эшелон» Рощина на сцене в Хьюстоне. Сегодня подобный культурный обмен воспринимается как нечто обыденное, но тогда сам выезд советского режиссера за границу был делом экстраординарным — для обеих сторон.

Читайте также
«Железная леди» театра «Современник». Пять спектаклей Галины Волчек

Говоря о Волчек, обычно вспоминают ее великие постановки на сцене «Современника» — «Три сестры», «Двое на качелях», «Крутой маршрут». Но несправедливо было бы обойти вниманием и Волчек-актрису, и не только театральную. Ее блестящие актерские работы в кинематографе запоминаются с первого кадра — будь то трагическая Регана в «Короле Лире» Козинцева или совершенно, казалось бы, проходная, безымянная покупательница магнитофона в «Берегись автомобиля».

Она всегда шла чуть впереди — и чуть в стороне, не подстраиваясь под «тренды» и требования момента. «Я всегда (и раньше, и теперь) понимала, что подделываться под моду — последнее дело, надо моду приспосабливать к себе, но не проходить мимо нее — ни в коем случае. Тогда это уже будет консерватизм», — писала Галина Борисовна в своем блоге.

Что само по себе говорит, кстати, о ней многое: Волчек всегда была открыта к экспериментам, к новому и на сцене, и в обычной жизни. В отличие от многих людей ее поколения, она не боялась интернета, не боялась и всех технологических чудес, которые пришли в последние десятилетия в театр.

Но главным в театре для нее, конечно, оставались люди — зрители.

Для меня театр — это полный зал затихших людей, сопереживающих тому, что происходит на сцене. То, что называл Станиславский «вольтовой дугой», когда энергия идет со сцены в зал и возвращается обратно. Это всегда было и, уверена, останется приоритетом русского театра.
Галина Волчек
Читайте также
Наш великий современник. Принципы жизни Галины Волчек

Кажется, совсем недавно мы отмечали юбилей Волчек — и лучшим подарком для нее стало тогда возвращение «Современника» в родные стены на Чистых прудах. «Вас по праву считают безгранично талантливым, увлечённым человеком — подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение», — так поздравил Волчек с 85-летием Владимир Путин. К 86-му дню рождения ей был сделан еще один подарок — открылась заново Другая сцена театра.

Галина Волчек
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Когда уходит великий артист, принято говорить «ушла эпоха». О Галине Борисовне этих слов, пожалуй, мало.

Она была больше, чем эпохой, она была самим театром — его душой и духом.

После нее русский театр уже не будет тем потрясающим, невероятным зрелищем, которому рукоплескали зрители от Москвы до Нью-Йорка и от Тбилиси до Хельсинки. Как говорила о своем театре сама Галина Борисовна, «у нас не просто место работы, у нас театр-дом. Когда приходят наши ребята и говорят: “Мы хотим пожениться. Можно свадьбу сделать в “Современнике”?” — я отвечаю: “Конечно”. Или несчастье какое-то: “Можно, мы почтим память родных в театре, сделаем прощальный вечер?” — “Конечно”». В эти дни в этот дом пришло самое большое горе. Прощайте, Галина Борисовна.

 Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%
«Тебя наказывают за что-то другое, но вы оба понимаете, о чем идет речь»
Водонаева призвала «не рожать рабов для российского государства»
Пропавшую 16 лет назад девушку нашли в психбольнице
Российская авиакомпания почти в 13 раз завышала цены на билеты
На могиле Децла в Москве произошел пожар
Таджикистан начал продавать визы за $1 млн
Российские хоккеисты стартовали с поражения на молодежном ЧМ
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом» Свои номера для праздничного концерта звезды исполнили в самых живописных уголках Москвы
Горячие темы на Авто
Первый поезд в Крым 152
По поводу застоя и кризиса 144
Поиск национальной идеи. А что, мы её потеряли? И КАК ЖИВЕМ СТОЛЬКО ЛЕТ БЕЗ ИДЕЙНЫЕ? 79
Возродится ли крепостное право? 70
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Детали страшной смерти великой актрисы
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
Официально: Пелагея разводится с молодым мужем Пара была вместе около трех лет.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь