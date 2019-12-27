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03:31 (мск), источник: Известия

Более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости продали на интернет-торгах

Больше 13 тыс. объектов арестованной недвижимости продали на интернет-торгах в России в 2019 году. Это на 44% больше показателей прошлого года, о чем рассказали «Известиям» представители электронной площадки «РТС-тендер» в четверг, 26 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что суммарная стоимость выставленного на торги имущества составила около 60 млрд рублей. В число лотов входят квартиры, а также гаражи, коммерческие и производственные помещения, земельные участки.

Чаще всего причиной ареста недвижимости становится неуплата долгов владельцем, в частности, по ипотеке, налогам, штрафам и алиментам. Изъятые объекты по решению суда попадают на торги, однако недвижимость может попасть на аукцион во внесудебном порядке — по исполнительной надписи нотариуса при залоговых обязательствах.

На имущественных торгах действует рыночное ценообразование. По словам генерального директора площадки «РТС-тендер» Владимира Лишенкова, перед продажей проводится оценка недвижимости для определения ее рыночной стоимости. Продажа на аукционе предусматривает дисконтирование — постепенное снижение цены, если нет заявок от покупателей.

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