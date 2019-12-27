03:31 (мск), источник: Известия
Более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости продали на интернет-торгах
Больше 13 тыс. объектов арестованной недвижимости продали на
Отмечается, что суммарная стоимость выставленного на торги имущества составила около 60 млрд рублей. В число лотов входят квартиры, а также гаражи, коммерческие и производственные помещения, земельные участки.
Чаще всего причиной ареста недвижимости становится неуплата долгов владельцем, в частности, по ипотеке, налогам, штрафам и алиментам. Изъятые объекты по решению суда попадают на торги, однако недвижимость может попасть на аукцион во внесудебном порядке — по исполнительной надписи нотариуса при залоговых обязательствах.
На имущественных торгах действует рыночное ценообразование. По словам генерального директора площадки «РТС-тендер» Владимира Лишенкова, перед продажей проводится оценка недвижимости для определения ее рыночной стоимости. Продажа на аукционе предусматривает дисконтирование — постепенное снижение цены, если нет заявок от покупателей.