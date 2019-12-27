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01:57 (мск), источник: ТАСС

Роструд напомнил, как россияне будут работать в конце 2019 и начале 2020 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в Роструде.

Источник: РИА "Новости"

«Заключительная рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной. Рабочими будут 30 и 31 декабря. 31 декабря, являясь предпраздничным днем, предполагает сокращение рабочего времени на один час», — сообщила пресс-служба ведомства.

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя 2020 года также будет двухдневной, на работу надо будет выйти только 9 и 10 января, напомнили в Роструде.

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Тема переноса выходного дня на 31 декабря, который в этом году является рабочим, вызвала широкое обсуждение после того как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день для сотрудников администрации на 28 декабря и рекомендовал сделать то же самое исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления региона. Опросы показали, что подавляющее большинство россиян поддерживают инициативу Жвачкина.

Идею также поддержали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и часть депутатов Госдумы (депутаты от фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект), представители бизнеса, а также главы многих регионов. Во многих регионах местные власти уже перенесли рабочий день с 31 на 28 декабря по согласованию с трудовыми коллективами.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.

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