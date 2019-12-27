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06:02 (мск), источник: Известия

Перемены года: как изменилась жизнь россиян в 2019-м

Самыми обсуждаемыми событиями стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.

Источник: РИА "Новости"

Уходящий год запомнится россиянам прежде всего повышением пенсионного возраста, скачком инфляции из-за роста НДС, нашумевшим законом о суверенном Рунете и громким, но не слишком энергичным стартом реформы в сфере бытовых отходов. Из очевидных плюсов — новые правила диспансеризации и вступление в силу закона «Об ответственном обращении с животными».

2020 год принесет очередные перемены: судебные приставы станут силовиками, потребительскую электронику оснастят российским софтом, а в магазинах появятся отдельные полки для отечественных вин.

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Самое обсуждаемое событие уходящего года — вступление в силу закона о поэтапном повышении пенсионного возраста. С 1 января 2019 года он поднялся для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65. Переходный период продлится 10 лет и завершится в 2028 году. Изменения коснутся и работников, имеющих право выйти на заслуженный отдых досрочно, а именно многодетных матерей, жителей Крайнего Севера и других категорий граждан.

При этом льготами и компенсациями граждане могут воспользоваться с момента наступления прежнего возраста выхода на заслуженный отдых: женщины в 55 лет, мужчины — в 60. В частности, речь идет об освобождении от налогов на недвижимость и землю. В 2019 году индексация страховых пенсий составила 7,05%, в среднем размер выплат увеличился на 1 тыс. рублей. Социальные выплаты проиндексированы на 2%.

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Плюс два процента

В 2019 году НДС был повышен с 18 до 20%. Правительство объяснило этот шаг необходимостью реализации национальных проектов общей стоимостью почти 26 трлн рублей. Для рядовых россиян решение властей обернулось ростом цен на товары и услуги, то есть увеличением расходов семейного бюджета.

В частности, выросла стоимость одежды, бытовой техники, недвижимости, автомобилей и ряда других товаров. Однако из-за льготной ставки в 10% повышение налога не отразилось на стоимости обуви, детских товаров, ряда медицинских препаратов и изделий. Повышение налога также привело к скачку инфляции в первой половине 2019 года и снижению потребительской активности.

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С ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете, принятый весной 2019 года. По замыслу авторов инициативы, он должен помочь защитить российский сегмент интернета в случае угрозы извне — например, отключения от всемирной Сети. Чтобы обеспечить действие закона, все операторы связи в России должны установить на свои сети специальное оборудование, которое будет маршрутизировать трафик по определенным правилам, разработанным Роскомнадзором.

Это поможет эффективнее ограничивать доступ пользователей к запрещенным на территории РФ ресурсам. Эксперты высказывали опасения, что построение новой инфраструктуры и глубокая фильтрация трафика могут привести к снижению скорости доступа к определенным веб-сервисам, а также сказаться на повышении стоимости услуг операторов.

Разделяй и утилизируй

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С 1 января 2019 года в стране вступила в силу реформа в сфере ТБО. В каждом субъекте должны появиться региональные операторы, а также схемы сбора, обработки и утилизации мусора. И если раньше почти все бытовые отходы, а это десятки миллионов тонн ежегодно, оседали на свалках, часто еще и незаконных, то теперь ситуация должна кардинально измениться. К 2024 году 60% всего произведенного в России мусора планируется направлять на обработку и не менее 36% — утилизировать. Правда, глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев внезапно ушел в отставку, и с новой кандидатурой на эту должность власти еще не определились.

Современной инфраструктуры для сортировки, переработки и утилизации отходов в стране тоже пока не создано, слишком мало времени прошло. Но в платежках за ЖКУ появилась специальная строка за вывоз мусора. Тариф везде разный, поскольку и нормы накопления отходов в регионах отличаются. В среднем это чуть менее 500 кг на человека в год.

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Зов поликлиник

Диспансеризация в 2019 году претерпела значительные изменения. В частности, теперь россияне смогут проходить ее раз в три года с 18 лет, а не с 21 года, как было раньше. Гражданам старше 40 лет бесплатные обследования полагаются теперь ежегодно. Однако самым главным изменением стало расширение программы по онкоскринингу.

Для женщин с 18 лет предусмотрено проведение ПАП-мазка по выявлению рака шейки матки, а с 40 — маммография. Мужчин с 45 лет проверяют на наличие простатического специфического антигена. Стоит отметить, что за девять месяцев 2019 года профосмотры и диспансеризацию прошли более 24 млн человек. В то время как за весь 2018-й число таких россиян составило 21,9 млн.

Добавь софта

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В начале декабря были утверждены поправки в закон «О защите прав потребителей», обязывающие устанавливать российский софт на потребительскую электронику. Нововведения вступают в силу с 1 июля 2020 года. Перечень товаров и ПО определит правительство. Непонятным остается вопрос о том, кто именно, производитель или продавец, должен этим заниматься. Участники рынка и аналитики неоднозначно относятся к нововведению. Часть из них говорят о возможном уходе с российского рынка компании Apple — предустановка стороннего ПО не укладывается в политику информационной безопасности компании. Также из России могут уйти некоторые производители дешевых смартфонов Android Go.

С одной стороны, закон призван поддержать российских разработчиков софта, с другой — отечественные приложения достаточно качественные, их применение создает положительный пользовательский опыт, говорил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его словам, Acer уже начал предустанавливать на свои ноутбуки ПО «Яндекса» еще до начала обсуждения закона. Так же поступают Samsung, Huawei и многие другие производители.

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Братья в законе

Главное приобретение 2019 года в сфере экологии — вступление в силу закона «Об ответственном обращении с животными», который разрабатывался и обсуждался восемь лет. Документ признал право животных на эмоции и физические страдания и ввел административную и уголовную ответственность за причинение им вреда — вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Некоторые статьи закона заработают только с 1 января 2020 года — о приютах для безнадзорных и изъятых у владельцев животных, о конфискации диких животных, неправильно содержащихся в неволе, и другие. Также со следующего года нельзя будет завести дома крокодила или на даче медведя и выгуливать без намордника собак, которые попали в перечень потенциально опасных.

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В уходящем году увидел свет документ, который не могли принять ни в Советском Союзе, ни в современной России. Госдума в трех чтениях одобрила закон о виноградарстве и виноделии. 23 декабря его единогласно поддержали и в Совете Федерации. Закон призван возродить отрасль, а также защитить потребителей от некачественной продукции. На государственном уровне впервые закреплено понятие «российское вино» — то есть созданное исключительно из винограда, который выращен в нашей стране.

Четкое определение благородного напитка позволит вытеснить с рынка фальсификат. Для удобства покупателей отечественное вино будет специально выделено на магазинных полках. Российские производители смогут рассчитывать на господдержку, это позволит расширить площади виноградников в стране с 95 тыс. до 200 тыс. га и создать новые рабочие места в регионах. Закон вступит в силу летом 2020 года. С 2023-го будет введен запрет на импортное сырье, речь в том числе идет о так называемом балке — дешевом виноматериале, как правило, крайне низкого качества.

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Приставы в базе

Судебные приставы начнут следующий год по новым правилам. В октябре 2019 года президент подписал закон о деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП), согласно которому ведомство фактически становится полноценной силовой структурой, аналогичной МВД и Росгвардии.

При этом повысятся и требования к судебным приставам. Так, например, все сотрудники ФССП в обязательном порядке пройдут дактилоскопию и будут внесены в базу МВД. Приставов также будут тестировать на наркотики и алкоголизм. Кроме того, закон вводит персональную финансовую ответственность судебных исполнителей за ошибки перед гражданами. Если по их вине человек понесет потери, казна возместит по суду убытки, а потом взыщет деньги с виновного офицера.

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