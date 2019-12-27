11:21 (мск), источник: ТАСС
Росстат опубликовал прогноз изменения численности населения к 2036 году
Согласно прогнозу ведомства, средняя продолжительность жизни составит более 79 лет.
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Численность населения России может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134−150 млн человек к 2036 году, следует из обновленного демографического прогноза, опубликованного на сайте Росстата.
Данные прогноза уточняются ежегодно на основе имеющейся текущей статистики. Расчет перспективной численности населения ведется в трех вариантах — низкий, средний и высокий прогнозы — на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.
Наиболее реалистичный, средний вариант фиксирует возможное снижение численности населения РФ до 143 млн человек против 144 млн человек в варианте 2018 года. Этот вариант отражает инерционное развитие экономической и социальной ситуации и реализацию всех существующих и объявленных государственных программ.
«Средний вариант прогноза предполагает, что 2022 по 2028 годы будут в наибольшей степени ощущаться последствия “демографических провалов” 40-х, а также 80-х и 90-х годов XX века. В частности, естественная убыль достигнет в 2027 году 583,5 тыс. человек и начнет постепенно снижаться с 2028 года. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году. При этом разница в ОПЖ между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,5 лет (75,18 и 82,69 лет у мужчин и женщин, соответственно)», — говорится в комментариях статистического ведомства.
Суммарный коэффициент рождаемости вырастет с 1,503 по итогам 2019 года до 1,579 к 2036 году. При этом он будет снижаться до 1,415 в 2025 и начнет вновь увеличиваться с 2026 года. Число умерших сократится незначительно, с 1,79 млн человек по итогам 2019 года до 1,69 млн человек по итогам 20235 года. Доля детей и подростков 15 лет и моложе уменьшится с 18,7% до 14,2%, а лиц в возрасте 16−64 лет — с 65,8% до 65,1%. Наибольшее численность населения к 2036 году будет находиться в возрастных группах 46−50 и 51−55 лет (по итогам 2019 года — в возрасте 31−35 и 36−40 лет).
Высокий вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Низкий вариант прогноза рассчитан при условии, что рождаемость будет падать, а миграционный приток будет уменьшаться. Росстат осуществляет демографический прогноз по нескольким вариантам, чтобы отразить различные предположения о будущей динамике демографических процессов. Результаты расчетов представляют собой основу для разработки