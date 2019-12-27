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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами «приветствуем вас на нашем острове», об этом пишет газета Yomiuri.

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В материале говорится о поездке японских туристов на остров. По словам автора статьи, такое приветствие россиян «неприятно поразило» 80-летнюю Айко Ясуду, которая жила на Итурупе в детстве и считает остров «своей родиной».

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«Каждый раз, когда Ясуда-сан слышала от японцев слова “Прекрасно!”, “Здесь кругом живут замечательные люди!”, в ее сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство», — пишет автор.

Сама пожилая женщина заявила, что не понимает, почему правительство Японии разрешило турпоездки на Курилы. «Ясно, что сами по себе эти поездки никак не связаны с перспективой возврата островов», — утверждает она.

По словам автора статьи, Ясуда хотела бы, чтобы японцы ездили на острова для того, чтобы «видеть их в исторической перспективе».

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва же настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.

При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

Курильский вопрос
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