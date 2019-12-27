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09:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам дали советы по празднованию Нового года

Роспотребнадзор дал россиянам советы, как встретить Новый год и не навредить здоровью. Так, ведомство на своем сайте советует пить спиртное в меру, чтобы легче контролировать количество съеденного.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре также посоветовали заранее продумать программу праздника, запланировать подвижные игры, конкурсы.

Новогодний ужин рекомендовали начинать со свежих овощей и нежирных белковых блюд, чтобы насытиться и поддерживать хорошее самочувствие весь вечер.

Ведомство также посоветовало есть поменьше колбас, сыра, икры и соленой рыбы, так как в них много жира и соли.

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Также не стоит допускать обезвоживания, утверждают в Роспотребнадзоре. Лучше всего утолять жажду водой, соком и морсами, так как алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному. Кроме того, в состоянии опьянения сложно адекватно оценивать объемы съеденного.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призвали одеваться по погоде и выбирать многослойность.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести традиции празднования Нового года и застолья в России в список нематериального культурного наследия человечества. Так, в список ЮНЕСКО депутат предложил внести салаты оливье, селедку под шубой и мимоза, заливное и холодец, а также новогодний пирог со счастливой монетой внутри и традицию ставить на стол «Советское шампанское». Еще предлагается признать наследием массовое проведение детских утренников с хороводами и Дедом Морозом, просмотр 31 декабря фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», массовые гулянья, игру в снежки и празднование Старого Нового года.

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