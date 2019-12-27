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10:29 (мск), источник: ТАСС

Люк Бессон выиграл суд по делу о бесконтрольном размножении оленей

На участке режиссера проживают около сотни оленей, которые якобы уничтожают фермерские посевы кукурузы и пшеницы.

Источник: РИА "Новости"
Персона
Люк Бессон

ПАРИЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд малой инстанции города Аржентен (департамент Орн) отклонил иск Охотничьей федерации департамента Орн (FDCO) к режиссеру Люку Бессону. Его обвинили в том, что он якобы потакает бесконтрольному размножению оленей в своем имении и, как следствие, косвенным образом наносит ущерб фермерским угодьям поблизости. Об этом сообщил в четверг телеканал France 3.

«В решении суда есть противоречие. Сам Бессон признал, что в его лесу живет около сотни оленей. Суд принимает к сведению данный факт, но не делает выводов. Почему?» — сказал адвокат охотничьей федерации Шарль Лажье, который уже заявил о намерении обжаловать вердикт в следующей инстанции. Ожидается, что следующий процесс по данному делу состоится в апелляционном суде города Кан.

Они не продемонстрировали никаких свидетельств аномальной концентрации оленей на участке Люка Бессона, а также причинно-следственную связь между наблюдаемым ущербом [посевам] и возможным присутствием оленей.
Жан-Марк Дескуб
Адвокат режиссера
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Он добавил, что на участок Бессона приходится лишь 1,4% от общей площади лесного массива Сен-Эвруль. Соответственно деятельность или же бездействие его подзащитного никак не может серьезно влиять на общую популяцию этих животных в регионе.

История конфликта

Более 15 лет Бессону принадлежит территория близ деревни Ла-Трините-де-Летье площадью 160 га, при этом половину ее занимает лес. Будучи сторонником защиты дикой природы, режиссер не использует свое право на охоту, благодаря чему олени пасутся на его участке, не опасаясь охотников. По оценке FDCO, на нем укрывается от 50 до 100 особей.

Охотники считают, что, отказываясь отстреливать животных, режиссер способствует их бесконтрольному размножению. К тому же живущие в этом районе фермеры жалуются на то, что с 2012 года олени буквально уничтожают посевы кукурузы и пшеницы. В соответствии с законом они взыскали ущерб с FDCO и теперь организация намерена возместить убытки, подав иск к Бессону на €106 тыс.

В сентябре на процесс обратили внимание СМИ, в поддержку режиссера выступили защитники прав животных, в том числе актриса и основатель Фонда защиты животных Брижит Бардо.
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