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13:13 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвала главные ошибки при чистке зубов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд назвала основные ошибки, которые люди совершают при чистке зубов, пишет Daily Mail.

Источник: holmespj/CC0

По словам специалиста, большинство людей предпочитают полоскать рот водой сразу после чистки, что значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.

Она также отметила, что гигиеническая процедура нежелательна после употребления кислой пищи или напитков, поскольку может привести к повреждению зубов.

Кроме того, многие люди чистят зубы слишком быстро или слишком усердно, рассказала Милфорд. Она посоветовала тратить на процедуру около двух минут и стараться не нажимать на щетку слишком сильно, чтобы не повредить десны.

Стоматолог также порекомендовала использовать мягкую зубную щетку и менять ее сразу после того, как ворсинки начнут пушиться.

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