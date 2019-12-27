12:31 (мск), источник: Фонтанка
Терпсихора МИДа. Как Мария Захарова зажигает на новогоднем корпоративе
«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — так свой девиз 27 декабря описала Мария Захарова и выложила очередной танец в соцсети.
В ролике с закрытого корпоратива министерства иностранных дел РФ Захарова на каблуках двигается под аккомпанемент пианиста Дениса Мажукова в самом центре импровизированного танцзала. Остальные дипломаты, кроме одного, стоят в сторонке.
Официальный представитель российского министерства иностранных дел неоднократно пускалась в пляс на различных мероприятиях. «Фонтанка» собрала самые известные выступления дипломата.
Так, в августе на форуме в Пятигорске, как отметила сама Захарова, «природа сделала своё дело», и она пустилась в пляс, показав свою версию лезгинки.
В 2016 году официальный представитель МИД сдержала обещание, данное журналистам, и исполнила танец «калинка» на сочинском саммите
При этом российский дипломат не стесняется сравнивать себя с иностранными коллегами. Так, в свой Instagram она выложила