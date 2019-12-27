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12:42 (мск), источник: ТАСС Наука

Российские физики засекли новую частицу

В этом ученым помогла высокая светимость новосибирского коллайдера ВЭПП-2000.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН с помощью электронно-позитронного коллайдера ВЭПП-2000 обнаружили частицу нового типа — псевдовекторную частицу f1. Специалисты надеются, что открытие поможет им в изучении устройства мироздания, а также в поисках так называемой новой физики, которая выходит за рамки Стандартной модели.

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Открытие каждой новой частицы помогает лучше понять устройство мира, объясняет сотрудник института Юрий Тихонов. Этим занимаются не только российские физики — это, например, одна из главных задач Большого адронного коллайдера. В этом огромном ускорителе, который запустили в 2008 году, физики сталкивают разные частицы на огромной скорости, в результате чего могут появиться новые частицы, существование которых ученые доказали лишь теоретически. Таким образом, например, ученые подтвердили, что ранее предсказанная «частица Бога» — бозон Хиггса — действительно существует.

Аналогичным образом работает и менее масштабный коллайдер ВЭПП-2000, который построили в Институте ядерной физики СО РАН в 2009 году. Новую частицу ученые засекли после столкновения электрона и позитрона, который во всем аналогичен электрону кроме заряда — он у позитрона положительный. После такого столкновения обе частицы исчезают (аннигилируют), а в результате образуется большое количество энергии и новые фундаментальные частицы — кварки.

Ранее во время подобных экспериментов на ВЭПП-2000 появлялись только так называемые векторные частицы, однако сейчас ученые наблюдали, как в этом случае появилась псевдовекторная частица f1 (1285). Причиной ее появления, по словам ученых, стала высокая светимость установки и точные теоретические расчеты.

Мы хотим понять, из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях. Это важная для всей физики частица.
Юрий Тихонов
сотрудник института

ИЯФ СО РАН, расположенный в Новосибирске, один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах.

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