12:42 (мск), источник: ТАСС Наука
Российские физики засекли новую частицу
В этом ученым помогла высокая светимость новосибирского коллайдера ВЭПП-2000.
НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН с помощью
Открытие каждой новой частицы помогает лучше понять устройство мира, объясняет сотрудник института Юрий Тихонов. Этим занимаются не только российские физики — это, например, одна из главных задач Большого адронного коллайдера. В этом огромном ускорителе, который запустили в 2008 году, физики сталкивают разные частицы на огромной скорости, в результате чего могут появиться новые частицы, существование которых ученые доказали лишь теоретически. Таким образом, например, ученые подтвердили, что ранее предсказанная «частица Бога» — бозон Хиггса — действительно существует.
Аналогичным образом работает и менее масштабный коллайдер ВЭПП-2000, который построили в Институте ядерной физики СО РАН в 2009 году. Новую частицу ученые засекли после столкновения электрона и позитрона, который во всем аналогичен электрону кроме заряда — он у позитрона положительный. После такого столкновения обе частицы исчезают (аннигилируют), а в результате образуется большое количество энергии и новые фундаментальные частицы — кварки.
Ранее во время подобных экспериментов на ВЭПП-2000 появлялись только так называемые векторные частицы, однако сейчас ученые наблюдали, как в этом случае появилась псевдовекторная частица f1 (1285). Причиной ее появления, по словам ученых, стала высокая светимость установки и точные теоретические расчеты.
Мы хотим понять, из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях. Это важная для всей физики частица.
ИЯФ СО РАН, расположенный в Новосибирске, один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на