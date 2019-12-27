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13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят сюрреалистические рождественские открытки Сальвадора Дали

В свое время их не оценили.

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13
фотографий
13
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Американская компания Hallmark в праздничные дни показала рождественские открытки, созданные для них Сальвадором Дали.

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Знаменитый испанский художник сотрудничал с компанией еще в 1940-х годах, рисуя открытки ко Дню святого Валентина и Дню Матери. В 1958 году компания привлекла к созданию рождественских открыток 50 разных художников, среди которых был и Дали.

Он попросил 15 тысяч долларов за серию из 7 открыток, но поставил условие не ставить ему сроки и не вмешиваться в процесс. Этот опыт для Hallmark оказался неудачным, в печать ушли только три открытки — остальные оказались «слишком прогрессивными» для обычных покупателей.

Однако не все считали рождественские идеи Дали неуместными. В период с 1958 по 1976 года художник сотрудничал с испанской компанией Hoechst Ibérica.

Для них он создал 19 уникальных рождественских открыток, которые не только были напечатаны, но также послужили рекламой различных компаний и украсили обложки популярных журналов, пишет Openculture.

Чаще всего на своих открытках Дали изображал ель (или похожее на нее дерево), как символ подведения итогов уходящего года, а также бабочек, которые воплощали человеческую душу.

Кстати, сейчас все открытки, нарисованные художником для Hallmark, напечатаны и находятся в специальной арт-коллекции.

Екатерина Гура

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