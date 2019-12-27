13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят сюрреалистические рождественские открытки Сальвадора Дали
В свое время их не оценили.
Американская компания Hallmark в праздничные дни показала рождественские открытки, созданные для них Сальвадором Дали.
Знаменитый испанский художник сотрудничал с компанией еще в 1940-х годах, рисуя открытки ко Дню святого Валентина и Дню Матери. В 1958 году компания привлекла к созданию рождественских открыток 50 разных художников, среди которых был и Дали.
Он попросил 15 тысяч долларов за серию из 7 открыток, но поставил условие не ставить ему сроки и не вмешиваться в процесс. Этот опыт для Hallmark оказался неудачным, в печать ушли только три открытки — остальные оказались «слишком прогрессивными» для обычных покупателей.
Однако не все считали рождественские идеи Дали неуместными. В период с 1958 по 1976 года художник сотрудничал с испанской компанией Hoechst Ibérica.
Чаще всего на своих открытках Дали изображал ель (или похожее на нее дерево), как символ подведения итогов уходящего года, а также бабочек, которые воплощали человеческую душу.
Кстати, сейчас все открытки, нарисованные художником для Hallmark, напечатаны и находятся в специальной
Екатерина Гура