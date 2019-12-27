16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
60-летняя украинская бабушка стала королевой красоты в США (фото)
Выглядит она вдвое моложе своего возраста.
60-летняя Светлана Гасс из Одессы стала звездой мировых СМИ после своей победы сразу в двух международных конкурсах красоты Mrs Grandma Globe и Ms.Transcontinental Classic, прошедших недавно в США.
У эффектной брюнетки есть взрослая дочь и 12-летний внук.
Одесситка владеет собственным салоном красоты, но утверждает, что ни разу не прибегала к помощи пластических хирургов. Выглядеть вдвое моложе своего возраста ей помогают регулярные занятия спортом, правильный уход за кожей и специальная диета. К примеру, Гасс не ест жареную пищу, мучное и сладкое, зато пьет много воды и ест фрукты и овощи.
Светлана призналась, что любит красивые вещи и внимательно следит за тенденциями. «Я хочу стареть грациозно, ведь я не чувствую себя на 60 лет», — цитирует украинку издание The Sun.
Гасс активно ведет свой Instagram, где часто публикует снимки из путешествий, с фотосессий, мероприятий и с отдыха со своим внуком.
Екатерина Гура