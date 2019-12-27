Группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Троллейбус»

Музыканты «Кино» Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров, а также бас-гитарист Александр Титов и барабанщик проекта «Симфоническое Кино» Олег Шунцов в 2020 году дадут два концерта в Петербурге (31 октября) и Москве (21 ноября). Голос Цоя на этих концертах, продюсером которых выступает сын музыканта Александр Цой, будет звучать в записи, использование голографического образа не планируется.
Песня «Троллейбус» Виктора Цоя входила в несколько альбомов коллектива в разных версиях, в том числе, акустической и электрической. Новый клип снят в студийной обстановке, он показывает репетицию группы «Кино». Инструментальные партии были заново сыграны в 2019 году.
В состав «Кино» входили лидер группы Виктор Цой, погибший 29 лет назад, а также гитаристы Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов, который скончался от рака в июле 2013 года.
Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года. В 1981 году в возрасте 19 лет основал «Кино» — одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. За это время было выпущено более сотни песен, несколько сборников и концертных записей. Цой погиб в Латвии в автокатастрофе 15 августа 1990 года. После его гибели группа «Кино», доработав и выпустив свой девятый альбом («Черный альбом»), прекратила существование.