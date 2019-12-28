Специалисты рассказали о наиболее значимых научных открытиях года

«Уходящий год не ознаменовался сверхзначимыми событиями, сопоставимыми с фундаментальными открытиями последних лет (…), но при этом именно революционные прорывы 2015−2018 годов в биологии, медицине, астрономии, физике, информационных технологиях дали мощнейший стимул многочисленным прикладным работам этого года», — сказано в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 27 декабря.
Наиболее активно развивались такие научные области, как медицина, биология (в частности, биомедицина, биотехнологии и генетика), астрономия, астрофизика, искусственный интеллект, нейросети, квантовые компьютеры, материаловедение, нанотехнологии и изучение биоматериалов.
Согласно опросу, проведенному среди российских ученых и обычных россиян, наиболее известными стали новости научного мира, касающиеся ускорения глобального потепления, — 62% респондентов знают о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.
О новых методах лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК наслышаны 45% участников опроса — эту же новость россияне назвали самой значимой в 2019 году, новость о глобальном потеплении заняла второе место.
Следующей по значимости стала информация о запуске астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», за ней следует новость о начале работы детектора гравитационных волн в Японии.
Важность научных событий оценивалась по пятибалльной шкале. Женщины выше мужчин оценили данные о глобальном потеплении, новость о выращивании учеными древнейшего микроба локиархеи, получение изображения черной дыры и находку новых геоглифов в пустыне Наска. Мужчины выше оценили важность новости о качественно новом квантовом процессоре Google.