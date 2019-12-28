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Чем нам запомнился уходящий год (видео)Вспоминаем самые важные и интересные события в России и мире
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10:09 (мск), источник: Известия

Специалисты рассказали о наиболее значимых научных открытиях года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI), проводя совместное исследование, отметили, что 2019 год не был ознаменован революционными открытиями, но при этом запомнился интенсивным и ускоряющимся развитием.

Источник: Reuters

«Уходящий год не ознаменовался сверхзначимыми событиями, сопоставимыми с фундаментальными открытиями последних лет (…), но при этом именно революционные прорывы 2015−2018 годов в биологии, медицине, астрономии, физике, информационных технологиях дали мощнейший стимул многочисленным прикладным работам этого года», — сказано в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» 27 декабря.

Наиболее активно развивались такие научные области, как медицина, биология (в частности, биомедицина, биотехнологии и генетика), астрономия, астрофизика, искусственный интеллект, нейросети, квантовые компьютеры, материаловедение, нанотехнологии и изучение биоматериалов.

Согласно опросу, проведенному среди российских ученых и обычных россиян, наиболее известными стали новости научного мира, касающиеся ускорения глобального потепления, — 62% респондентов знают о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.

О новых методах лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК наслышаны 45% участников опроса — эту же новость россияне назвали самой значимой в 2019 году, новость о глобальном потеплении заняла второе место.

Следующей по значимости стала информация о запуске астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», за ней следует новость о начале работы детектора гравитационных волн в Японии.

Важность научных событий оценивалась по пятибалльной шкале. Женщины выше мужчин оценили данные о глобальном потеплении, новость о выращивании учеными древнейшего микроба локиархеи, получение изображения черной дыры и находку новых геоглифов в пустыне Наска. Мужчины выше оценили важность новости о качественно новом квантовом процессоре Google.

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