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17:16 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о повышении МРОТ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда с 1 января составит 12130 рублей.

Источник: AP 2019

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

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В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат. В частности, размер МРОТ влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребенком.

По словам вице-спикера СФ, в некоторых регионах минимальный размер оплаты труда будет выше установленного, так как на изменение показателя повлияют повышающие коэффициенты и надбавки к зарплате для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

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