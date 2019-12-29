11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянский пародист посмеялся над модными блогерами (фото)
На него подписаны уже полтора миллиона человек.
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На него подписаны уже полтора миллиона человек.
Блогер Эмануэле Феррари виртуозно пародирует наряды звезд и моделей.
Итальянец воссоздает их образы с помощью всего, что попадется под руку — капусты, скотча, линеек, хамона, дорожных конусов или упаковок печенья.
Троллинг настолько нравится пользователям соцсетей, что на Эми подписалось уже полтора миллиона читателей со всего мира.
Анна Лысенко