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11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский пародист посмеялся над модными блогерами (фото)

На него подписаны уже полтора миллиона человек.

Блогер Эмануэле Феррари виртуозно пародирует наряды звезд и моделей.

Итальянец воссоздает их образы с помощью всего, что попадется под руку — капусты, скотча, линеек, хамона, дорожных конусов или упаковок печенья.

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Ким Кардашьян

Троллинг настолько нравится пользователям соцсетей, что на Эми подписалось уже полтора миллиона читателей со всего мира.

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Эшли Грэхэм
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Винни Харлоу
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Мариана Эспосито
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Ким Кардашьян
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Анджелина Джоли в образе Малефисенты

Анна Лысенко

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