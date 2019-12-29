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12:52 (мск), источник: ТАСС

Единороссы закупили для больных муковисцидозом детей необходимые лекарства

В партии также заверили, что будут сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями, «чтобы выявлять и решать как системные, так и адресные проблемы».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правозащитный центр «Единой России» приобрел и передал детям с муковисцидозом необходимые лекарства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба партии.

«Вместе с Минздравом мы работаем над системным решением существующих проблем [с препаратами], у Минздрава уже есть соответствующая дорожная карта. Но необходимо было в оперативном порядке помочь детям, которым лекарства нужны сейчас. Поэтому правозащитный центр подставил свое плечо, закупил эти препараты и передал тем детям, кому они нужны безотлагательно», — приводит пресс-служба слова сопредседателя центра, депутата Госдумы Михаила Старшинова.

Он добавил, что правозащитный центр будет сотрудничать с пациентами и пациентскими организациями, «чтобы выявлять и решать как системные, так и адресные проблемы».

Ранее с просьбой помочь c решением проблемы нехватки иностранных лекарств к Старшинову обратилась председатель правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании» Ирина Дмитриева, напомнили в «Единой России».

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