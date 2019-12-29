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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании устроили битву мукой и яйцами (фото)

В городке Иби в испанской провинции Аликанте прошел ежегодный фестиваль Els Enfarinats, участники которого бросают друг в друга мукой, яйцами и поджигают петарды.

Традиции яично-мучной битвы уже 200 лет. Шуточное сражение проходит в День святых невинных младенцев вифлеемских 28 декабря. Els Enfarinats означает «обсыпанные мукой».

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Согласно правилам, женатые мужчины наряжаются в военную форму и устраивают «военный переворот». Они избирают нового мэра, судей, полицейских, собирают налоги и «наказывают» тех, кто отказывается им подчиниться.

По традиции, участники фестиваля собирают с горожан и туристов деньги, которые город затем использует для благотворительной помощи.

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Анна Лысенко

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