12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании устроили битву мукой и яйцами (фото)
В городке Иби в испанской провинции Аликанте прошел ежегодный фестиваль Els Enfarinats, участники которого бросают друг в друга мукой, яйцами и поджигают петарды.
Традиции
Согласно правилам, женатые мужчины наряжаются в военную форму и устраивают «военный переворот». Они избирают нового мэра, судей, полицейских, собирают налоги и «наказывают» тех, кто отказывается им подчиниться.
По традиции, участники фестиваля собирают с горожан и туристов деньги, которые город затем использует для благотворительной помощи.
Анна Лысенко