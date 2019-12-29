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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В центр европейской России 30 декабря придет по-настоящему зимняя погода, говорится на сайте Гидрометцентра.

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Источник: РИА Новости

Синоптики обещают метель и обильный снегопад.

«Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад», — говорится в сообщении.

Также ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13−18 м/с.

В то же время в ночь на 31 декабря температура пойдет вверх и столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки.

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