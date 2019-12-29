12:10 (мск), источник: РИА Новости
Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В центр европейской России 30 декабря придет
Синоптики обещают метель и обильный снегопад.
«Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Атмосферное давление существенно упадет, регион накроет снегопад», — говорится в сообщении.
Также ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 13−18 м/с.
В то же время в ночь на 31 декабря температура пойдет вверх и столбики термометров вновь доберутся до нулевой отметки.