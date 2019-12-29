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13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер самый старый черный носорог

Животное было долгожителем.

Самый старый в мире черный носорог Фауста умерла в возрасте 57 лет в танзанийском заповеднике, сообщает Daily Mail.

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Как сообщили сотрудники заповедника, самка умерла от естественных причин. Большую часть жизни она прожила на воле и только в 2016 году после нападения гиен была перевезена в вольер, где за ней присматривали ветеринары.

В дикой природе носороги живут от 37 до 43 лет, а в неволе — до 50 лет. Фауста была настоящей долгожительницей, говорят в администрации заповедника Нгоронгоро.

По данным природоохранной организации Save The Rhino, в мире насчитывается 5,5 тысяч черных носорогов. Животные вымирают из-за исчезновения их естественной среды обитания и браконьеров.

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Фауста

Анна Лысенко

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