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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Том Хэнкс может стать гражданином Греции

Он уже владеет недвижимостью в этой стране.

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал документ о почетной натурализации, согласно которому американский актер Том Хэнкс, его жена Рита Уилсон и их дети могут получить греческое гражданство, сообщает CNN.

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Остров Антипарос
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«Том Хэнкс — человек, который проявил неподдельный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ», — заявил министр внутренних дел Греции Такис ​​Теодорикакос.

Как известно, летом 2018 года в курортном городке Мати в крупном пожаре погибли 102 человека.

Хэнкс часто прилетает на остров Антипарос, где владеет недвижимостью, а Уилсон, гречанка по матери, выступила продюсером таких популярных фильмов, как «Моя большая греческая свадьба», «Мамма миа!» и «Моё большое греческое лето».

Указ президента еще не делает Тома Хэнкса гражданином Греции. По правилам, актер и его семья должны принести присягу министру внутренних дел Греции в течение одного года.

Анна Лысенко

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