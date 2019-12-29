15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Том Хэнкс может стать гражданином Греции
Он уже владеет недвижимостью в этой стране.
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал документ о почетной натурализации, согласно которому американский актер Том Хэнкс, его жена Рита Уилсон и их дети могут получить греческое гражданство, сообщает CNN.
«Том Хэнкс — человек, который проявил неподдельный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ», — заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос.
Как известно, летом 2018 года в курортном городке Мати в крупном пожаре погибли 102 человека.
Хэнкс часто прилетает на остров Антипарос, где владеет недвижимостью, а Уилсон, гречанка по матери, выступила продюсером таких популярных фильмов, как «Моя большая греческая свадьба», «Мамма миа!» и «Моё большое греческое лето».
Указ президента еще не делает Тома Хэнкса гражданином Греции. По правилам, актер и его семья должны принести присягу министру внутренних дел Греции в течение одного года.
Анна Лысенко