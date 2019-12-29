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17:58 (мск), источник: Rambler.ru

Водонаева об Охлобыстине: типичное быдло

Манекенщица Алёна Водонаева сравнила актёра-священника Ивана Охлобыстина с «типичным быдлом» за то, что он не прочитал ей проповедь, а обозвал проституткой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Водонаева публично заявила, что «Россия нищая и жадная страна», поэтому женщинам лучше не «не рожать детей», если нет возможности их содержать.

Это вызвало возмущение Охлобыстина, сравнившего модель с бульварной женщиной.

Водонаева не замедлила с ответом.

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«Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин… Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о “рабах государства” справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну, а где хотя бы проповедь?», — написала Водонаева.

Манекенщица добавила, что скатываться к оскорблениям непозволительно:

«Это поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или каких-то вменяемых аргументов скатывается к оскорблениям. Я лишь надеюсь, что его сыновья не унаследуют женское качество своего отца — называть незнакомых женщин проститутками».

Иван Охлобыстин — российский актёр, режиссер. Является священником Русской православной церкви, временно отстранённым от служения по собственному желанию.

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17:58 (мск)© Piter.tv
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