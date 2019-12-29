17:58 (мск), источник: Rambler.ru
Водонаева об Охлобыстине: типичное быдло
Манекенщица Алёна Водонаева сравнила
Ранее Водонаева публично заявила, что «Россия нищая и жадная страна», поэтому женщинам лучше не «не рожать детей», если нет возможности их содержать.
Это вызвало возмущение Охлобыстина, сравнившего модель с бульварной женщиной.
Водонаева не замедлила с ответом.
«Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин… Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о “рабах государства” справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проститукой. Ну, а где хотя бы проповедь?», — написала Водонаева.
Манекенщица добавила, что скатываться к оскорблениям непозволительно:
«Это поведение не культурного и образованного человека, а типичного быдла, которое вместо диалога (хотя его мнение я не спрашивала!) или
Иван Охлобыстин — российский актёр, режиссер. Является священником Русской православной церкви, временно отстранённым от служения по собственному желанию.