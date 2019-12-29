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18:42 (мск), источник: РИА Новости

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Телеведущая и модель Алена Водонаева упрекнула актера Иван Охлобыстина в бескультурье.

Источник: РИА Новости

В пятницу артист предложил телеканалам ввести «определенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить аудиторию от «дам с пониженной социальной ответственностью». Возмущение Охлобыстина вызвали слова Водонаевой, ранее заявившей, что презирает «живущие в нищете» семьи, и призвавшей россиян «не рожать рабов».

«Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о “рабах государства” справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну, а где хотя бы проповедь?» — написала модель в инстаграме.

Водонаева заявила, что Охлобыстин ведет себя «как типичное быдло». По ее мнению, актер перешел к оскорблениям, потому что не смог привести аргументы в защиту своей позиции.

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