10:06 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые выяснили, что делает мальчиков более агрессивными
Видя, как сверстники проявляют агрессию в отношении женщин,
Наблюдая за тем, как сверстники обижают девочек и женщин,
Это первая работа, в которой влияние различных видов насилия на поведение
Они опросили 866
Почти 70% — участвовали в драках, угрожали
Часть мальчиков сообщили, что они видели, как их сверстники два или более раз проявляли к девочкам и женщинам физическое насилие или грубо комментировали их тела. Эти мальчики, как выяснилось, в 2−5 раз чаще совершали насильственные действия по отношению к другим людям, в том числе и женщинам. Они с большей вероятностью избивали или унижали
Наблюдая за другими юношами,
При этом мальчики, которые разделяли принципы гендерного равноправия, с меньшей вероятностью проявляли агрессивное поведение, отмечают ученые.
Кроме того, они реже отпускали гомофобные шутки.
«Некоторые подростки рассматривают гомофобные высказывания и прозвища как форму приемлемого, возможно, даже просоциального взаимодействия со своими сверстниками», — поясняет доктор Элисон Кулиба.
«Движение Me Too показало, насколько в нашем обществе распространено сексуальное насилие и склонность унижать женщин, — говорит ведущий автор исследования доктор Элизабет Миллер. — Наши выводы показывают широкомасштабное воздействие, которое оказывают на наших
Среди взрослых мужчин склонность к рукоприкладству повышена у тех, кто злоупотребляет алкоголем и наркотиками, выяснили исследователи из Оксфордского университета, проанализировав данные о десятках тысяч шведских мужчин, взятых под стражу по обвинению в домашнем насилии.
Психические заболевания и расстройства поведения, такие как депрессия и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), также вносят вклад в развитие агрессивного поведения, когда мужчины бьют, угрожают, прибегают к сексуальному насилию, отмечают авторы работы.
«Программы реабилитации преступников до сей поры не были достаточно эффективными, что, возможно, отражает недостаток надежных доказательств существования факторов риска, на которые стоит обращать внимание, — считает Файзель. — Программы профилактики и вмешательства должны делать акцент на вопросах злоупотребления веществами, чтобы предупреждать рецидив».
Несмотря на то что проведенное исследование указывает на некоторую связь между домашним насилием и злоупотреблением алкоголя с наркотиками, к результатам его надо относиться осторожно, считает Вера Бэрд, британский политик, защищающая жертв домашнего насилия.
«Многие преступники, совершающие домашнее насилие под воздействием алкоголя, бывают неистовыми и в трезвом виде, — заявила она BBC. — И многие виновные в домашнем насилии не имеют проблем с наркотиками и алкоголем, поэтому было бы ошибкой отвлекать ресурсы от проблем домашнего насилия на борьбу с алкоголизмом и наркоманией".