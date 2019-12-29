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21:07 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg назвал особенности президентства Путина

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.

Источник: РИА Новости

Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО.

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Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки».

Основным достижением российского президента Bloomberg назвал его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете. Так, агентство напомнило, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — говорится в публикации.

Кроме того, осторожность Москвы в финансовых вопросах после украинского конфликта сделало финансовый баланс страны «одним из самых здоровых в мире», заключил Bloomberg.

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