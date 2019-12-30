Грустный праздник: снеговик-аферист, конфеты с плесенью, смерть Деда Мороза

«Испортили новогоднее настроение». Именно так могли бы сказать все герои нашего материала.
Шампанское для ветерана
Неприятный осадок остался после встречи в честь наступающего Нового года у ветеранов Волгоградской области.
24 декабря 37 ветеранов были приглашены главой Центрального района города-героя на своеобразный «корпоратив» в одно из кафе Волгограда. Перед ними накрыли стол: водка, селёдка, винегрет.
Когда же одна из ветеранов, Мария Васильевна, отказалась пить водку, а попросила шампанское, ей его принесли. Но позже выставили счёт: 620 рублей за фужер.
О произошедшем рассказал на своей странице в соцсети сын пенсионерки Олег Соколов. Мужчина был крайне возмущен таким отношением: «Администрация Волгограда вчера пригласила группу ветеранов ВОВ в кафе “На Аллее”. На столе нарезанная селёдка, порционный винегрет — и всё! Мужчинам налили по рюмке водки. Моя мама спросила: “А женщинам вместо водки можно шампанское?” Шампанское по бокалу принесли. В конце мероприятия ветерану выставили счет 620 рублей! У женщины с собой было только 500 рублей. Спасибо за приглашение».
Мария Васильевна пошла работать в 14 лет. Была санитаркой в сталинградском военном госпитале. Прошла всю войну и даже была контужена.
Когда о случившемся узнали в руководстве кафе, то сразу поспешили оправдаться.
Виновным в произошедшем назначили официанта, который «попытался продать шампанское одной из участниц праздника»
Выяснилось, что праздничный обед для ветеранов был организован администрацией полностью за счёт заведения.
«Мы вместе с администрацией района организовали для ветеранов ВОВ праздничный обед в честь Нового года, — рассказала директор кафе Анна Каральник. — Мероприятие прошло очень душевно, как говорится, на позитиве, если бы не поступок одного из наших официантов, который выставил счёт за шампанское ветерану. Мне очень неудобно перед всеми нашими гостями за действия этого молодого человека. Неудобно перед главой района, который вместе со мной организовывал этот праздник. С ветеранов мы не берём ни копейки!».
Директор кафе поспешила тут же принести извинения Марии Васильевне за досадное недоразумение. А ещё спустя несколько часов к ветерану пришли домой и вернули деньги.
Смерть Деда Мороза
В детском саду Североморска Дед Мороз скончался прямо во время раздачи подарков.
Дети даже не успели понять, что произошло на самом деле. «Волшебнику» был 51 год.
Год назад подобной трагедией закончился утренник в одном из детских садов Кемерова. Роль Деда Мороза исполнял 67-летний дедушка одного из воспитанников. Мужчине прямо во время представления стало плохо.
Заслуженный артист России Валерий Титенко служил в Музыкальном театре Кузбасса и каждый год веселил детей на утренниках. На кадрах видеозаписи, которая размещена в интернете, видно, как мужчина в образе сказочного персонажа весело играет с детьми. Но внезапно произносит «Ой!» и падает на пол.
Какое-то время дети, поверившие, что это часть весёлой игры, продолжают прыгать и смеяться, но Дед Мороз не поднимается.
Прибывшая в детский сад скорая помощь госпитализировала Валерия Титенко. Но по дороге в больницу он скончался. У мужчины всегда были проблемы с сердцем, а незадолго до представления в детском саду он перенёс операцию.
Гирлянды оборвали, посох сломали
В городе Камне-на-Оби накануне Нового года неизвестные украли гирлянды и разрушили снежный городок.
Новогоднюю иллюминацию сняли прямо со здания местной администрации. После варвары погуляли на набережной, где алтайские скульпторы установили ледяные статуи. Там они обезглавили и лишили рук и ног солдата-артиллериста, а у Деда Мороза оторвали посох.
И если сказочного персонажа ещё удастся восстановить, то практически полностью разрушенную скульптуру, скорее всего, придётся убрать из экспозиции.
От вандалов пострадало и новогоднее убранство во Владивостоке. Хулиганы оборвали гирлянды на центральной ёлке и опрокинули новогоднюю фигуру — сапожок. А несколькими днями ранее дрифтер-неудачник въехал на главную площадь Владивостока и начал нарезать круги вокруг ёлки. Но потерял управление и снёс фигурку символа года: «Мышь на сыре». Поврежденная светодиодная конструкция восстановлению уже не подлежит. Вместо неё установили новую. Сумма ущерба за повреждённый символ года составила 677 000 рублей. Её взыщут с водителя-вандала.
Просроченные подарки
В Челябинске детсадовцам в новогодние подарки подложили просроченные конфеты с плесенью. Родители самостоятельно решили скинуться и закупить на Новый год сюрпризы для детей. Покупка каждого подарка стоила родителям больше 300 рублей.
Но каково же было их негодование, когда вместо свежих сладостей в коробках они обнаружили старые помятые шоколадки с плесенью.
Оказалось, что на упаковках просто переклеили стикеры со сроком годности. Поверх бумажки с уже истекшей датой приклеили новую, так как реальный срок годности истёк ещё полгода назад.
После разразившегося скандала поставщик конфет сам исправил ситуацию, предоставив детям вместо конфет с плесенью нормальные подарки.
Снеговики не приехали
В Кургане в 2018 году дети остались без новогодней сказки.
Родители купили билеты на представление «Снеговики — Миссия Новый год». В программе мероприятия предполагался не только спектакль, но и вручение подарков. Билеты и подарки посетители оплатили заранее.
Однако накануне зрителям сообщили: праздник отменяется. Сами «снеговики» перестали отвечать на звонки. Вернуть уже потраченные деньги отказалось невозможно.
Только когда в дело вмешался Роспотребнадзор, родителям отдали средства, потраченные на сказку. Правда, настроение у малышни было уже испорчено: дети остались без подарков.
Ёлочка, сгори!
Настоящим пожаром закончилось новогоднее представление в одной из школ Казахстана в 2017 году. Там вспыхнула ёлка, когда дети водили вокруг неё хоровод.
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К счастью, обошлось без жертв: педагоги успели вывести детей и самостоятельно потушить пламя до приезда пожарных.
Как установили позже, возгорание возникло из-за короткого замыкания.
Убийственный фейерверк
Жительница Серпухова Жанна Хранюк чуть не сгорела после того, как на её балкон залетели новогодние фейерверки, брошенные подростками.
«Увидела большое зарево. Уже всё полыхало, — рассказала она в интервью журналистам. — Я схватила собаку, надела тёплый халат, выбежала на лестничную клетку и стала звонить всем соседям: “У нас пожар, выходите!”».
Вся квартира женщины полностью выгорела, она осталась без жилья.
Фейерверки ежегодно становятся причиной тяжёлых травм, ранений, возгораний и других происшествий. Для некоторых людей игры с пиротехникой и вовсе заканчиваются гибелью. Поэтому крайне важно при выборе салюта на Новый год внимательно изучить инструкцию и не пренебрегать техникой безопасности.
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