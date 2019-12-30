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01:50 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Индексация пенсий, рост акцизов на алкоголь, пилотный запрет на парковку во дворах и другие новшества.

Источник: РИА "Новости"
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции. Одновременно в России отменят пособие по уходу за ребенком в 50 рублей и изменят так называемые критерии нуждаемости — за счет этого, как ожидается, больше семей сможет претендовать на получение более существенных выплат, но уже как малоимущие. Кроме того, в стране повысят акцизы на алкоголь и начнут эксперимент по внедрению новых требований к парковке коммерческого транспорта. Подробнее об этих и других нововведениях, которые придутся уже на первый месяц года, — в традиционном обзоре «Известий».

Страховые пенсии проиндексируют

Уже в начале года в стране пройдет первая из двух индексаций пенсионных выплат, запланированных на 2020 год. Она коснется страховых пенсий неработающим пенсионерам, сообщается на сайте Минтруда.

«С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей», — следует из сообщения ведомства.

Повышение должно коснуться около 31 млн неработающих пенсионеров, подсчитали в Минтруде.

Средний размер пенсий у этой категории граждан, по оценкам, ранее представленным вице-премьером Татьяной Голиковой, в 2020 году должен составить 16,4 тыс. рублей.

В соответствии с одним из майских указов Владимира Путина, помимо повышения на 6,6% в наступающем году в дальнейшем пенсии планируется увеличить на 5,9%, 5,6% и 5,5% в 2022-м, 2023-м, 2024-м годах соответственно.

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Вторая индексация, запланированная на апрель 2020 года, коснется выплат, которые совершаются в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных пенсий.

В первом полугодии 2020 года на пенсию смогут выйти женщины, которые родились во второй половине 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года.

Трудовые книжки сделают электронными

Еще одно важное изменение, которое придется на начало года, — в России начнется постепенный переход на электронные трудовые. Поправки в Трудовой кодекс были приняты в середине декабря.

Как отмечается на сайте Госдумы, с начала года работодатель сможет формировать в электронном виде «основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника» и сразу передавать ее для хранения в Пенсионный фонд.

От бумажных документов сразу отказываться не будут: те, у кого трудовые книжки уже оформлены, смогут самостоятельно решить, переходить ли им на электронный формат (о своем решении работодателю просят сообщить в письменной форме).
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А вот тем, кто будет оформлять их в 2020-м, в бумажном виде документ уже не выдадут.

Всего, как посчитали в Госдуме, изменения должны затронуть около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей, которые работают без образования юрлица.

Авторы поправок объясняют, что переход на электронный формат позволит свести к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже. Кроме того, теперь, если это все-таки случится, восстановить их будет проще. В том числе в случае, если компания-работодатель была ликвидирована или реорганизована.

Все данные будут храниться на информационных ресурсах ПФР, при необходимости запросить их можно будет как непосредственно у работодателя или в Пенсионном фонде, так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг или в МФЦ.

Подробнее об электронных трудовых книжках и о том, как должен проходить переход, можно узнать на сайте ПФР.

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Акцизы на вино повысят

С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Если раньше она облагалась налогом по льготной ставке, то с января 2020 ставку унифицируют для российских и зарубежных производителей.

Акцизная ставка для шампанского и игристых вин (в том числе отечественного производства) увеличится с 36 до 40 рублей, а для так называемых тихих (то есть не игристых) вин — с 18 до 31 рубля.

Унифицируют также акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкоголь с долей этилового спирта свыше 9%. В 2020 году ставка составит 544 рубля за литр, а затем будет повышаться. В 2021 году ее увеличат до 566 рублей, в 2022-м — до 589 рублей).

Поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла в конце июля, президент одобрил их осенью 2019 года. Сам документ был опубликован на портале правовой информации.

О том, что увеличение акцизов может сказаться на розничной стоимости напитков, особенно представленных в низкой ценовой категории, летом предупреждали в организации «Опора России». Как писал РБК, в организации предположили, что цены могут вырасти на 15−20%.

«Детские» выплаты из 1990-х отменят

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Одновременно с начала года в России отменят ежемесячные «детские» выплаты, размер которых составляет 50 рублей.

Сейчас претендовать на них могут работающие матери, женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также другие работающие родственники, ухаживающие за ребенком.

Выплаты были установлены указом президента в 1994 году в качестве меры дополнительной поддержки. На существование выплат, которые многие, включая молодых родителей и чиновников, называли абсурдными из-за их небольшого размера, вновь обратили внимание в начале лета 2019 года.

В результате в конце ноября Владимир Путин подписал указ об их отмене. При этом те, кому выплаты уже назначены, продолжат получать их до тех пор, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. Получат их также и те, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком до 1 января 2020 года. Новых выплат назначаться с января не будет.

Зато в новом году должны измениться критерии для оформления выплат малоимущим семьям — с 2020 года порог будет понижен, чтобы расширить круг потенциальных получателей.

С начала года оформить их смогут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе для трудоспособного населения (раньше этот показатель составлял 1,5 прожиточных минимума и меньше).

Закон, меняющий так называемые критерии нуждаемости, Владимир Путин подписал в начале августа.

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Уровень прожиточного минимума в России Минтруд повысил в конце лета — для трудоспособного населения он составляет 11 185 рублей (для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля). В некоторых регионах, с учетом надбавок, этот показатель колеблется в районе 12−13 тыс. рублей. Соответственно, семья из трех человек сможет воспользоваться этими мерами поддержки, если среднедушевой доход составляет около 22−25 тыс. рублей или меньше, а совокупный доход на семью — около 66−70 тыс. рублей.

Размер пособия по уходу за ребенком должен быть равен детскому прожиточному минимуму, то есть составлять около 11 тыс. рублей.

Беспошлинный порог для посылок из-за рубежа продолжат снижать

С начала года в России снизится беспошлинный порог для посылок из-за рубежа (прежде всего речь идет о заказах из интернет-магазинов). Если сейчас пошлиной облагаются посылки стоимостью €500 и более, то с января эта отметка будет снижена до €200.

Заплатить нужно будет 15% от суммы превышения и не меньше €2 за каждый килограмм сверх разрешенного лимита (в следующем году, как и в этом, он составит 31 кг).

Такие же меры одновременно вводятся во всех странах Таможенного союза, причем формально речь идет о верхней границе, внутри которой каждое государство-участник может вводить дополнительные ограничения по своему усмотрению. Для России, вероятнее всего, это изменение не последнее. Так, Минфин уже предложил ускорить темпы снижения: до €100к лету 2020-го, до €50 — к 2021-му и до €20 — в 2022-му.

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С 2020 года в России вступят в силу новые требования к парковкам, предназначенным для коммерческого транспорта.

Положение, согласно которому коммерческие перевозчики во внерабочее время должны парковать свой транспорт на специально оборудованных стоянках, было включено в закон «О безопасности дорожного движения» еще в 2017 году.

Приказ, в котором отдельно оговариваются требования к таким парковкам, Минтранс принял в 2018-м. В них, в частности, говорится, что дворы для этого использовать запрещено.

«Так, парковки должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию. При этом создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, а именно на дворовых территориях, не допускается», — объяснили в середине октября в Минтрансе.

Основная задача, подчеркивают в ведомстве, — упорядочить размещение автобусов, автомобилей такси и грузовых автомобилей во внерабочее время, при этом исключив их размещение во дворах.

В то же время пока, отметили в Минтрансе, административная ответственность за нарушение этих требований не предусмотрена. В пилотном режиме правила должны начать действовать в Москве, Петербурге и Севастополе.

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