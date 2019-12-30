Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
26Главные события 2019 года в фотографиях
18Свой путь: через Крымский мост пошли пассажирские составы
07:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.

Источник: AP 2019

По словам Падалки, отрасль сдала за последние 20 лет. Он назвал первой причиной этого технологическое отставание, так как российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Также космонавт рассказал, что корабль «Союз» хоть и надежен, но давно устарел. Его все время модернизируют, суммарно корабль провел в космосе 878 суток, что является мировым рекордом.

Второй причиной космонавт назвал неэффективное использование выделяемых средств. Также, по словам Падалки, России не хватает квалифицированных специалистов из-за перекоса в сторону управленцев, юристов и экономистов.

«Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза», — заявил космонавт. Из пилотируемой космонавтики, по его словам, в России не создали ничего нового.

Ранее в декабре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о планах создания лифта для доставки на Луну грузов. По его словам, окупить проект можно будет с выполнением частных зарубежных заказов, так как многие страны «рвутся в космос».

Читайте также
 Неизвестные взорвали автомобиль российского чиновника: покушение связали с его работой
Пелагея рассталась с мужем
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Грустный праздник: кому успели испортить Новый год
Врач предупредила о возможных последствиях приема витамина D
Триллионы рублей пока не улучшили жизнь россиян
Автобус из Белоруссии перевернулся под Псковом
СМИ США назвали особенности президентства Путина
Названы регионы, где пьют больше всего шампанского в Новый год
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Авто
Едем в Европу: кому и зачем нужны местные водительские права В основном страны Европы разрешают россиянам ездить с национальными правами до полугода. Но это правило актуально не везде. В каких случаях нужно оформлять европейское водительское и как это сделать?
Новости партнеров
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Названы сроки выплат январских пенсий
Популярные темы на «Детях»
не хочу справлять новый год с родителями 185
День Рождения Верочки 117
Какие хорошие таблетки посоветуйте для сна. Безопастные 75
Жадность не порок Или счёт жене. 72
Леди
Домашнее насилие, развод и еще 7 самых обсуждаемых тем 2019 года Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию рейтинг тем, составленный вами самими!
Новости партнеров
Онлайн-опрос решит будущее твоего города
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Будущее ЦФО зависит от этого. Ответь на вопросы
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь