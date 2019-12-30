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07:46 (мск), источник: Известия

Названа опасность приема витамина D

Принимать витамин D стоит только под контролем медиков, заявила заместитель главврача по нефрологии клинической больницы № 2 города Москвы Надия Фролова.

Источник: Reuters

По ее словам, передозировка этого витамина способна разрушить почки, поэтому его употребление необходимо при контроле уровня кальция и фосфора в организме.

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Витамин D не защищает от переломов

«При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», — сказала медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фролова также указала, что витамин D обладает нефротоксичностью (способностью оказывать токсическое действие на почки).

12 декабря диетологи рассказали о пользе и вреде цитрусовых. Эксперты отметили, что несмотря на большое количество витаминов, они могут представлять угрозу для здоровья.

Витамин Д в России нужно принимать круглый год
Во время загрузки произошла ошибка.
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